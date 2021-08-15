法甲︱美斯拉莫斯做觀眾PSG照贏　迪馬利亞公然貶低C朗

美斯強勢加盟巴黎聖日耳門（PSG），令世人關注他何時首度在法甲上陣，周六晚PSG主場對史特拉斯堡，未操起狀態的阿根廷球王，跟新隊友沙治奧拉莫斯一樣，只做觀眾。

連同養傷中的尼馬和新加盟的門將當拿隆馬，大巴黎收起四大神兵，照樣輕鬆取勝，跟當今兩大球王做過隊友的迪馬利亞，發表的一番偉論C朗聽罷應該不大高興。



法甲新球季第二輪，PSG主場對史特拉斯堡一戰變成「球星迎新日」。開賽前，新加盟的「五星戰隊」美斯、沙治奧拉莫斯、當拿隆馬、夏基美和韋拿杜姆，以煙花為背景，跟主場球迷揮手，貫徹PSG的奢華風格。

美斯與新隊友沙治奧拉莫斯、當拿隆馬、夏基美和韋拿杜姆在煙火中跟球迷見面。（路透社）

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美斯今仗沒有落場，只做觀眾，賽前主帥普捷天奴已講明要「一步步、慢慢來」，讓美斯跟隊友互相熟悉，感覺有充足狀態才會上陣，法國報章《巴黎人報》（Le Parisien）報道，美斯最快要待本月底作客蘭斯，才有機會上陣。

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新加盟的5人中，只有韋拿杜姆和夏基美二人正選上陣，美斯、拉莫斯和當拿隆馬三人連後備名單也無份。即使如此，PSG本身陣容在法甲已夠豪華，即使尼馬仍缺陣，憑伊卡迪、麥巴比、達斯拿和沙拉比亞的入球，輕勝史特拉斯堡4：2。

美斯、尼馬齊缺陣，麥巴比獨自一人仍帶領PSG全取3分。（路透社）

迪馬利亞：美斯無人可比

比起場波，全世界的焦點落在PSG星光熠熠的觀眾席，今仗同樣缺陣的迪馬利亞，全場跟美斯、尼馬在看台傾偈，三人有講有笑，十分高興。



不過迪馬利亞接受阿根廷電視台TyC sports訪問談及各大球王和星將，談話內容C朗拿度應該不會太高興。「我曾經跟C朗、尼馬、麥巴比、朗尼、雲佩斯、伊巴謙莫域、賓施馬和加里夫巴利做隊友，老實說沒有一個及得上美斯。」

「美斯彷彿來自另一星球，你就算向他扔一舊石頭，他也能控定。他輕輕鬆鬆便扭過對手，他認為自己快過任何人，我從未見過這種事。」迪馬利亞自小跟美斯在阿根廷小國腳一起踢波，也曾跟C朗在皇馬做過4年隊友，當今兩大球王難分高下，「天使」卻肯定地說：「美斯遠較C朗優勝。」他大讚PSG陣容質量齊備，還宣稱，「最好的球員，永遠想跟最優秀的隊友在一起，C朗拿度肯定也想來，幸好他們帶來美斯，他比C朗強得多。」

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迪馬利亞曾跟C朗在皇馬做過4年隊友，今天竟高呼對方遠遠及不上美斯。（Getty Images）

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