東京奧運餘溫｜台灣射擊甜心吳佳穎日本爆紅　兒時家貧想考警察

「證件妹」吳佳穎代表中華台北出戰東京奧運，雖在女子25米手槍決賽僅得第5名，但甜美可愛的她在日本「圈粉」無數，最近更登上日本媒體版面，網民蜂湧而至留言，有人甚至表示：「我的心被射穿了」。



▶▶▶東京奧運曲終人散 餘韻依舊精彩

28歲的吳佳穎在東奧之旅可說吸納不少粉絲，即使奧運會上周已曲終人散，日媒仍不忘追蹤她的個人消息。

《體育報知》更新了吳佳穎在個人IG上貼出的感謝文，以〈台灣女子射擊選手，台灣名門大學畢業典禮上與雙親的合照〉為題作報道。

樣子甜美的吳佳穎在東京奧運之旅吸了不少粉絲。（Getty Images）

報道介紹吳佳穎出自名門「國立台灣師範大學」，該女將分享從小以來的心路歷程，並感謝父母及教練的辛勞，她提到小時候常常被送到參加各種社團，「例如空手道、武術，舞蹈然後是跆拳道，所以才造就了我不服輸的個性吧！」

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吳佳穎在IG發文後，獲《體育報知》報道。（截圖）

日本網民蜂湧留言

吳佳穎又寫道：「上了大學離開家鄉後，才知道家裏其實是最溫暖的地方，尤其時常出國比賽，也是因為疫情的關係，將近半年沒能好好陪伴家人，雖然快要可以回家了，但還是希望你們能身體健康！」

吳佳穎的甜美外貌隨即再引起日本人注目，網民留言表示：「選手竟然這麼漂亮，台灣真的好多美女」、「師範是非常優秀的大學，竟然還是奧運選手」、「我看比賽時，她太可愛還特地去搜尋她」、「我還以為是橋本環奈拍新電影了」、「我的心被射穿了」等等。

獲封台版橋本環奈：（按圖放大）

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吳佳穎的甜美外貌隨即再引起日本人注目，紛紛在文章下留言。（截圖）

為改善家境而學射擊

吳佳穎在2011年深圳世大運後爆紅，當時年僅18歲的她因選手證照片甜美清秀，網民因而稱她為「證件妹」。她在接受台灣傳媒訪問時曾透露，由於小時候家境不好，她決定從高中開始練習射擊並參加比賽，希望能在報考警察大學時能夠加分，考錄這份穩定又長久的工作改善家境，只是沒有想到警察大學有身高限制，讓身高僅1.55米的她夢想轉了個彎，成為了奧運代表。

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吳佳穎外型亮麗，在日本亦成功圈粉。（Instagram）

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