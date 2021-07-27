東京奧運｜射擊場上中國獎牌豐收　可愛少女楊倩奪今屆個人第二金

經過一日金牌失收後，中國今（27日）有多枚金牌進賬，在射擊場上勇奪兩項冠軍。四朝元老龐偉拍住姜冉馨，在今屆新設的混合團體10米氣手槍摘金，之後清華大學「00後」少女楊倩夥楊皓然參加混合團體10米氣步槍，贏得今屆個人第二面金牌。包括跳水，中國已經贏得3面金牌，今屆累計得9金。



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楊倩及楊皓然在資格賽已經展示過人的實力，兩輪資格賽皆以首名晉級，在決賽與美國組合爭標。在決賽，楊倩及楊皓然都贏得驚險，雖然他們曾領先美國組合5：3，但由第5組起，美國連續3組的環數高於中國，美國一口氣連取6分，領先中國9：5。

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楊倩及楊皓然未有亂陣腳，連贏兩組，追平9：9，之後兩隊互有勝負，最後中國以17：13擊敗美國，贏得中國在今屆的第9面金牌，也是在中國在射擊項目的第3金。包括首日的女子10米氣步槍，就讀清華大學的楊倩初次參加奧運即勇奪兩金。

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了解更多楊倩的故事：

上周六，2020東京奧運第一金誕生！射擊項目女子10米氣步槍決賽由中國21歲選手楊倩得到第一名，成為今屆奧運首面金牌得主。（了解更多：中國得今屆第一金！21歲清華大學生楊倩10米氣步槍封后）

據鄰居所指，楊倩玩射汽球遊戲百發百中，把贏得的公仔分給村裏的小孩。（了解更多：中國第一金楊倩自小展天賦 場外重金珍藏令網民意外）

龐偉及姜冉馨贏得混合團體10米氣手槍金牌。（Getty Images）

龐偉/姜冉馨奪混合團體10米氣手槍金牌

楊倩及楊皓然外，中國的龐偉及姜冉馨在較早前的混合團體10米氣手槍贏得金牌。今日兩個射擊決出獎牌的項目，中國皆贏得金牌。在暫時中國贏得的9面金牌當中，射擊及舉重並列大戶，各貢獻3面金牌。如果包括銀、銅牌，中國今屆在射擊暫得3金1銀4銅的佳績，是奪牌最多的項目。

龐偉及姜冉馨出戰新設的男女混合賽。（Getty Images）

35歲的龐偉是奧運四朝元老，日前先在男子10米氣手槍贏得銅牌，如今再在新設的混合賽中奪金，令他累積奧運獎牌2金2銅。在之前的單人賽後，他曾表示今次會是最後一屆奧運。

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