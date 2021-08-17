【網球】大坂直美出席記者會難敵壓力　經理人炮轟記者尖銳問題

繼法網的記者會風波後，日本球星大坂直美再度出席記者會，可惜又一次發生不愉快事件，聽到其中一名記者的尖酸問題後，突然壓力爆煲落淚，記者會亦一度中止。直美的經理人及後炮轟該名記者，直言他的行為是欺凌。



大坂直美（Naomi Osaka）在法網拒絕出席記者會，引起軒然大波，這名23歲的日本球手直言受情緒問題影響，直至早前的東京奧運才復出，可惜第3圈止步，未能在主場贏得獎牌。

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事隔兩個多月後，大坂直美出戰辛辛那堤公開賽的前夕，再度出席記者會，亦是法網風波後的首次正式記者會，豈料首個問題已經出事。一名來自《辛辛那堤問詢報》（Cincinnati Enquirer）的記者，向大坂直美提問一個尖銳的問題，直指她不喜歡與傳媒打交道，卻從而獲得高關注度，如何平衡兩者的關係。

即使大坂直美面有難色，仍然繼續回答問題，直言她曾經躲在家裏幾個星期，亦不知外界會如何看待她，承認現時未能平衡兩者關係。當她早前出戰奧運會時，不少運動員支持她的相關言論，使她感到十分高興。

大坂直美答畢這條問題後，情緒有點不穩，雙眼看着上方良久，強忍淚水，當另一名記者提問時，盡量擠出笑容，但淚水已忍不住掉下來，她以左手拭淚並拉下帽子。主持人見直美的情緒不太穩定，故提出暫停記者會，她在平復情緒後繼續回答問題。

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席間另一名記者Ben Rothenberg事後透露大坂直美的經理人非常憤怒，直斥這名記者的提問是欺凌，「這個記者的語氣及意途就像恐嚇，這是造成球員與傳媒關係不佳的原因，並暗諷大坂直美有意從中得益，這根本就是欺凌。」

大坂直美完成奧運會後，再度出席記者會，卻遇上尖酸問題。（資料圖片／Getty Images）