東京奧運．網球｜大坂直美主場爭金夢碎　落敗後未有前往訪問區

因情緒問題避戰法網及溫布頓的大坂直美，主場出擊的東京奧運作為復出首戰，戰至第3圈直落兩盤不敵捷克的禾祖奧蘇娃出局，無緣主場奪金。

曾經拒絕接受訪問的大坂直美，今仗結束後未有前往訪問區，難道這名日本球手今後都不再接受訪問？



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4項大滿貫得主﹑23歲的大坂直美（Naomi Osaka）以2號種子出戰東京奧運女子單打，力爭日本主場奪金。大坂直美連過兩關後，第3圈與捷克的禾祖奧蘇娃（Marketa Vondrousova）對碰，這名主場球手發揮一般，先以1：6先輸一盤，及後未能收復失地，決勝第三盤結果以4：6，直落兩盤不敵對手，爆冷出局。

今屆女單，爆冷頻頻，頭號種子芭迪及3號種子莎巴蘭卡先後出局，可惜大坂直美未能把握這個爭金良機，豈止她在第三圈一同下馬。

大坂直美不敵捷克球手，東京奧運網球女單第三圈出局。（Getty Images）

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這名日本球星避戰一段時間後，大坂直美在今屆東京奧運復出，更出任最後一棒火炬手，可惜在第三圈止步。

大坂直美最近飽受情緒問題困擾，早前接連退出法網及棄戰溫布頓，並曾經直斥賽會落敗球手需要出席記者會，「毫不在意運動員的心理健康」。

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今場輸波後，大坂直美未有現身在混合採訪區，原來已通過秘密通道先行告退，並上車準備離開。究竟大坂是否不再接受訪問？原來是一場誤會，日本代表團監督土橋登志久透露，大坂直美不知道落敗一方同樣需要受訪，及後他隨即致電大坂直美說服她返回採訪區。

當大坂直美返回採訪區時，她明顯有曾經落淚的跡象，並僅回答傳媒一個問題。這名日本球手直認主場出戰壓力巨大，「我感到主場壓力十分大，可能是因為我首戰奧運，未懂得如何處理這種情緒。」

縱然失望，順利在奧運復出，大坂亦感到滿意，「經歷一段長時間的休息後，我依然能夠出賽，我在處理球賽的態度上可以做得更好。」

面對主場出戰的壓力，首戰奧運的大坂直美被這份壓力壓垮了。（Getty Images）

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