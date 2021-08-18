東京奧運餘溫︱全紅嬋名字被搶商標　兩冠軍同遭殃　商家堅稱巧合

中國14歲跳水小將全紅嬋因一面金牌而變得家傳戶曉，紅遍內地，然而有商家看準熱潮，擅自註冊其名字做商標，結果惹來反效果，使中國奧委會親自出聲「溫馨提醒」。



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全紅嬋在奧運女子10米高台以完美表現奪金，即使奧運落幕，其熱潮在內地依然盛行，網紅爭相到其老家打卡之餘，她的名字更在未獲同意下，遭大批商家註冊商標，截至8月16日為止，相關數字高達17次。

令評判難以扣分的跳水天才 全紅嬋一而再完美表現摘金

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年僅14歲的全紅嬋以接近完美表現贏得10米高台跳水金牌。（Getty Images）

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產品註「全紅嬋」商標 連花名也不放過

全紅嬋於8月5日奪金，據中國商標網顯示，「深圳市連州電氣科技開發有限公司」於當日已申請註冊「全紅嬋」做商標，商品類別包括日用品、服裝、普通食品、即食食品等。而最誇張的是「深圳市奔駿投資發展有限公司」，在8月6日一口氣用「紅嬋」及「HCH」組合註冊了10次，用於啤酒、珠寶鐘錶、廣告銷售、金融物管、橡膠製品、健身器材甚至科學儀器。

即使連全紅嬋的花名也不放過，這位小女生摘金後受訪，一度把「性格」聽成「杏哥」，結果「杏哥」在其後一周內，商標申請已有50次。

在全紅嬋奪金後，其名字即17次被註冊成商標。（網上截圖）

中國奧運金牌得主名字被搶註商標，包括各式各樣產品：（按圖了解更多）

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公司堅稱早已申請 「碰巧」奪金當日受理

有內地媒體找來註冊「全紅嬋」商標的深圳市連州電氣科技開發有限公司，發言人指本希望註冊「紅蟬」，惟及後聯想到參加奧運的湛江老鄉全紅嬋，便索性改用「全紅嬋」。他堅持自己早在7月底一周已提交申請，惟中國商標局於8月5日、即全紅嬋奪金當日才正式受理，「碰巧趕在一起了。」

這位發言人強調，自己無意搶商標，「要是想蹭熱點，當初申請時就會把45類（商標註冊分類）全部註冊完。是我註冊在先，就算審核不通過，也沒關係。」

其他奧運金牌得主亦「遭殃」，今屆中國代表團首金、女子10米氣步槍冠軍楊倩的名字，在8月初就被4度註冊，商品橫跨酒類、服裝、廣告及健身；而乒乓球女單冠軍陳夢，名字在奪金第二天同遭註冊，包括在廚房潔具、顏料油漆及啤酒飲品等方面。

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東京奧運中國第一金——楊倩。（Gettyimages）

奧運兩金得主楊倩的意外收藏：（按圖放大）

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面對國家代表遭惡意註冊商標，中國奧委會發表聲明「鄭重提示」，指商業活動應保持理性，並尊重運動員合法權益。

「如未獲運動員本人或未成年運動員監護人授權，不得以奧運健兒姓名惡意搶注商標，或其他侵犯運動員姓名權等合法權益的行為。」聲明中又提到，相關人士應「及時撤回」和「停止實施」同類商標註冊申請，否則運動員有權依法追究。

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