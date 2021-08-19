香港足總︱前教練被停職後回巢升任技術總監　CEO勸大眾向前看

足總今日（19日）公布委任安頓（Carlos Antón）為新任技術總監，取代月前離任的冰島教練艾拿臣。

技術總監屬足總重要職位，安頓將有份決定下任港足主帥人選。然而他兩年前曾捲入紀律風波，一度被停職調查。足總高層如何解釋今次委任？



安頓於2016至2018年曾出任足總菁英發展教練，其後轉任青年隊主教練；他2019年7月帶領港隊U18到泰國集訓期間，麾下一度鬧出紀律風波。

足總公布前香港菁英發展教練安頓「回歸」，升任技術總監。（HKFA）

據指當時部份球員跟助教身穿港隊制服到酒吧消遣，疑違反隊規及當地法例，被時任主帥安頓作出紀律處分。不過，據稱安頓於過程中將水樽扔向球員，惹來球員及家長投訴。足總最終將安頓停職，至2020年3月離任。

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足總行政總裁譚秋朗指，足總在70多名應徵者中篩選至最後兩人，最終選擇向安頓開出合同。他形容自己知道對方「往事」，惟面試時維持中立，判斷出安頓有不少優勝之處。「他年輕，曾在港3年半，熟悉香港足球生態、運作、架構，這點很重要，我們需要立即『產出』的人。」

安頓過去曾帶領港隊出戰U23亞洲盃外圍賽：

足總稱已原諒安頓 勸所有人向前看

安頓兩年前曾被停職調查，今次獲足總重新聘用，是否代表當時他並無犯錯？足總主席貝鈞奇稱安頓當時「出現問題、犯規」，但董事會經討論多次，在閱畢多封求情信後，已「原諒咗」對方。「犯錯一次，冇犯錯，或犯好少錯，非代表（他）不會改善，我們已衡量各方面，他是個好人才。」

被問到安頓身為技術總監，難免會跟當年風波相關球員「重遇」，會否擔心出現尷尬場面，或影響其工作，譚秋朗未有正面回應，僅強調「好多球員都支持佢」，重申事件是單一個案，相信對方是有紀律、嚴格的人，呼籲所有人應「向前看」。

西班牙籍的安頓持有運動心理學碩士學位，以及歐洲足協專業教練牌照，曾擔任皇家馬德里球探及英冠打吡郡分析員（Video Analyst）等要職。他在重返足總前，為科威特國家隊教練。

前技術總監艾拿臣亦曾跟安頓共事，兩人當時一同參與港隊青年軍操練。（資料圖片）

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