【港足】U18泰國集訓涉集體違規　主教練安頓被暫停職務

正於台灣參加邀請賽的香港18歲或以下男子足球代表隊，今日（27日）被爆出紀律醜聞，足總下午發簡短聲明回應。

香港18歲或以下男子足球代表隊正於台灣高雄，參加「2019 CTFA U-19 足球邀請賽」，未來一周將先後跟直布羅陀、中華台北及緬甸交手，備戰11月6至10日在印尼舉行的亞洲足協19歲以下青年錦標賽外圍賽。

港足U18昨日出發到台灣備戰。（香港足球總會）

球員涉違規 主教練掟水樽 足總：按程序處理

今日有報道指，港隊U18上月到泰國集訓期間，部份球員跟助教身穿港隊制服到酒吧消遣，疑違反隊規，泰國當地亦需年滿20歲才可飲酒，時任主教練安頓事後對球員作出紀律處分，過程中將水樽掟向球員，引起球員及家長不滿並投訴。足總最後將安頓停職，由其他教練代為領軍，而部份涉嫌違規球員則如常代表香港參賽。

足總今日下午就事件發表聲明回應，未有正面回應U18集訓營是否有違規情況出現，僅指出足總將遵循內部的準則及程序，處理U18訓練營發生之事件，而此事件目前仍在處理過程當中，足總現時不會作出進一步評論。

安頓（中）年初曾帶領港足U22到蒙古參加U23亞錦外。（資料圖片）

西班牙籍的安頓（Carlos Anton）是香港青年隊主教練，這位教頭持有運動心理學碩士學位，以及歐洲足協專業教練牌照，曾擔任皇家馬德里球探及英冠打吡郡分析員(Video Analyst)等要職。安頓自2016年9月加入港隊教練團，一度協助前港足主帥金判坤，今年3月便曾帶領港足U22征戰U23亞洲錦標賽外圍賽，惟最終港隊無緣晉級。

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