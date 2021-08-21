美網｜拿度腳傷休季衛冕球手避戰　祖高域年度大滿貫高唱入雲

網球四大滿貫最後一戰，美國網球公開賽將於本月30日舉行，男單星味一減再減。

繼瑞士天王費達拿宣布退出，「泥地王」拿度昨亦宣布因為足部受傷，提早完結賽季，不會參加美網。力爭創下半世紀創舉的「一哥」祖高域，機會愈來愈大。



拿度本月初參加美國華盛頓公開賽，備戰月底美網，意外於16強出局。此後的「熱身賽」，包括加拿大多倫多大師賽及美國辛辛那提大師賽，先後避戰，及至昨日終於宣布壞消息。

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拿度在法網激戰祖高域，力戰出局，各方讚頌為經典之戰。 （Getty Images）

35歲的拿度在 6月法網準決賽與祖高域打出經典一戰，遺憾告負而且受傷，避戰溫網及奧運，可惜傷患未能復元。拿度在twitter交代傷情指今年賽季要提早完結，此舉為了現在，亦為了時日無多的職業生涯。

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「過去一年，我的腳負傷，所受困擾遠較預期多。我需要一些時間……找出方法解決問題，或至少改善，可讓我在未來數年有選擇」，拿度說。他續指抱着最大的熱誠和意識，冀盼回復到最佳狀態，「為了驅動我向前的事情，而繼續競逐……我會盡一切所能，實現這件事」。

祖高域在奧運男單與男雙均得第4，男雙銅牌戰更稱因肩傷困擾而放棄，或許留以有待。（Getty Images）

祖高域在美網一枝獨秀之局，在拿度退出後更見明顯。在此之前，40歲的費達拿日前宣布第三度接受膝部手術，要休息「多個月」。衛冕的奧地利球手添姆（Dominic Thiem）亦在6月受傷，未能復元而在日前宣布避戰。祖高域正在爭取完成包攬年度四大滿貫創舉，他今年已盡攬澳網、法網及溫網，若今回奪得生涯第4次美網，即繼1969年澳洲傳奇球手利華（Rod Laver），52年來首名男單球手達成此創舉，亦是公開賽年代第二人。

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