【英超】曼城大炒諾域治　基亞利殊獻首球　舊東家維拉主場同奏凱

英格蘭球星基亞利殊成為「一億鎊先生」，由阿士東維拉轉投豪門曼城。中場大腦迪布尼狀態成疑，基亞利殊初來報到即要擔正上陣，肩負組織「藍月亮」進攻的重任。時來運到，他在主場球迷面前攻入加盟以來首個入球。



揭幕戰不敵熱刺的曼城，今仗返回主場迎戰「升班馬」諾域治，「藍月亮」開賽初段先憑對方門將告魯爾的烏龍球開紀錄，加上基亞利殊帶有幸運成份的入球，半場兩球領先。曼城下半場中段7分鐘連下兩城，拿樸迪及後備入替的史達寧各建一功，末段由馬列斯埋齋，最終5球大勝諾域治，拿下新球季首場勝仗。

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曼城主場5球大破諾域治，新球季打響勝鼓。（路透社）

英超第2輪周六賽果：

上場後備入替的中場大腦迪布尼，因為體能成疑，今仗不入大軍名單。今夏以一億鎊加盟的基亞利殊，隨即在前場擔大旗，在新球季首場主場賽事中，未有令一眾球迷失望。

「藍月亮」球迷最期待的畫面今仗出現了，好波不如好運，入楔的基亞利殊無心插柳，被加比爾捷西斯的傳中球省中反彈入網，22分鐘射成2：0，在主場攻入加盟首個入球。這名「一億鎊先生」建功後立即走向看台前，為主場球迷送上飛吻，曼城球迷們掌聲不斷。

基亞利殊1億加盟曼城 藍月亮下一步簽美斯定卡尼？

基亞利殊攻入加盟曼城首個入球，協助球隊主場大勝一場。（Getty Images）

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基亞利殊的舊東家阿士東維拉，依然努力活下去，同時上演的聯賽主場鬥紐卡素，新加盟的箭頭丹尼艾格斯（Danny Ings）完半場前一記倒掛世界波破網，連續兩場有士哥，加上艾加斯（Anwar El Ghazi）62分鐘12碼中鵠，主場今季打開勝利之門。即使沒有了基亞利殊，維拉都找到贏波的方法。

丹尼艾格斯再有進賬，今仗更是一球精彩的倒掛入波。（Getty Images）

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