足球轉會︱阿仙奴謎之操作　貴買水貨、蝕賣門將、放走親生仔

曼城以1億英鎊買入基亞利殊，車路士也以9750萬英鎊買回盧卡古，不過今個夏天暫時在轉會市場花去最多錢的一隊，是被認為應該剔出英超Big 6的阿仙奴。

槍手花去1.3億英鎊，陣容實力不止未見提升，還迎來隊史百多年來首次開季兩連敗兼零入球。11個球員在場內猶如一盤散沙，無隊形、防守鬆散、鬥心欠奉。

事實上，自2018年雲格離任領隊一職開始，阿仙奴3年來以來在轉會市場已經作出多次令人費解的轉會決定，一錯再錯之下，陷入惡性循環，如今不止跌出爭霸行列，歐洲賽也離他們愈來愈遠，昔日風光無限的一代強隊，甚至連留在英超也成問題。



雲格離任後，阿仙奴的球會運作問題多多，今天先談轉會問題。從轉會市場增兵，目的一方面是提升陣容實力，另外也可通過低買高賣原則，嘗試從中圖利。

3年多下來，槍手用3.6億英鎊買入球員，聯賽排名不升反跌，連續兩季得第八，絕跡歐洲賽場，球隊愈踢愈迷失，攻不銳、守不穩。回看他們的轉會市場操作，堪稱球員買賣經典反面教材。

阿仙奴開季兩連敗，創下球會紀錄，距離「強隊」二字，愈走愈遠。（Getty Images）

阿仙奴謎之操作1：天價搶中堅 然後丟棄

阿仙奴在「後雲格年代」的球員買賣，很多時令人摸不着頭腦，首先看看不斷浪費資源的中堅收購。

雲格在位時，嚴守30不買原則，基本上不會收購年過30的球員，更莫說斥巨資收購。他一離隊，阿仙奴即在2018/19轉會窗以1760萬英鎊從多蒙特買入已屆30歲的中堅柏柏斯達夫普路斯。他在槍手的平庸表現說得上是「有目共睹」，今年1月被放棄離隊。到19/20球季，再以800萬英鎊從車路士收購巴西中堅大衛雷斯，金額看似不高，但此子當時已屆32歲兼明顯走下坡，阿仙奴還願意付出較他在車路士時更高的14萬英鎊周薪，令人譁然。他在上季出場機會明顯減少，今季被放棄離隊。

▼阿仙奴近3季買入中堅：總花費1.37億英鎊▼

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柏柏斯達夫普路斯和大衛雷斯均有一定實力和經驗，惟二人不足以扭轉千瘡百孔的槍手防線，最終黯然離隊，實在相當浪費。

別以為阿仙奴只有老將買得差，年輕中堅收購說得上是更加恐怖。2019年夏天跟大衛雷斯同一轉會窗加盟的，還有18歲中堅威廉沙列巴（William SALIBA）。連槍手球迷也未必聽過他的名字，事關加盟兩年來他一直借回法甲球隊，至今從未為阿仙奴在正式比賽上陣，當時只在法甲16次上陣的他，從聖伊天轉投的轉會費高達2700萬英鎊，就算是長線投資，代價也太大，兼且回報太低。

柏保路馬尼明顯未能招架盧卡古。（路透社）

沙列巴的失敗例子，並未嚇怕阿仙奴，上季再以2700萬英鎊從里爾買入當時22歲的中堅加比爾馬加希斯。他表現算是四平八穩，偏偏不時受傷病困擾，上季僅在23場英超上陣。他因傷錯過今季首兩場英超賽事，埋下開季兩連敗伏筆。

今季阿仙奴再以5000萬英鎊收購23歲的英格蘭國腳賓韋特，他只在首仗對賓福特一仗上陣，或許一場便判他死刑實在太殘忍，不過他在該仗慌失失的演出，實在絲毫不值得如此高身價，就算純粹因為是英國人帶來溢價，表現也實在慘不忍睹。不止貴價貨唔掂，平價引入的柏保路馬尼一樣貨不對辦，賓韋特患上新冠肺炎缺陣，馬尼夥拍洛賀丁的組合，對車路士一仗手忙腳亂，馬尼屢次遭盧卡古蹂躪，重演昔日辛德路斯慘遭「魔獸」杜奧巴戲弄一幕。

防線當然不是一天建成，只是阿仙奴這些年來的投資，似乎大多跌入無盡深海，回報遙遙無期。3年間阿仙奴單在中堅位置已付出1.37億英鎊，防線依然未見起色。有時球員買賣不用想得太複雜，利物浦一擲7500萬英鎊買入雲迪積克，已解決防線大部分問題。這種例子或許萬中無一，難作比較，只是到同樣機會來臨時，阿仙奴能以同樣眼光和膽識，作出正確決定嗎？

👇點圖睇：阿仙奴今夏轉會👇

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阿仙奴謎之操作2：放走中場親生仔 輸入貴價貨

中堅位置以外，阿仙奴在中場球員買賣上亦說得上是可圈可點。接替雲格的艾馬利，2018/19球季買入盧卡斯托拉拿和古安杜斯兩個後生仔，為槍手中場重新注入活力和朝氣，之後一季再將伊禾比以3400萬英鎊賣到愛華頓，買賣算是正正常常。

到阿迪達接手，不知他是有心定無意，接連推翻前朝遺臣。先是刻意冷待陣中人工最高的奧斯爾，盧卡斯托拉拿和古安杜斯兩個年輕人機會亦愈來愈少。奧斯爾和米希達利恩兩個星級球員都是免費離隊，古安杜斯一再被外借，托拉拿盛傳即將加盟費倫天拿。

▼阿仙奴近3季中場買賣▼

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一朝天子一朝臣，也說不上對錯，上季動用4500萬英鎊引入防守中場湯馬士柏迪、今季以3400萬英鎊買斷奧迪加特，或要較長線才能知道正確與否。從湯馬士柏迪落場表現來看，他具備級數與身體質素，只是加盟僅一季已5度受傷，倦勤106天之多，他穿起槍手戰衣的表現，亦難以跟他在馬體會時的水平相提並論。「挪威神童」奧迪加特轉眼間已22歲，他的確擁有上佳傳球視野，整體水平卻不夠穩定。

阿仙奴中場固然已有布卡約沙卡和伊美路維兩個自家青訓產品，可是今季他們以2500萬英鎊放走另一「親生仔」韋洛克。此子速度、身材、活力兼備，後上入球能力極強，正是阿仙奴目前陣中所缺乏的中場類型，上季外借紐卡素，僅半季14次上陣已攻入8球。22歲正值黃金年齡，如此輕易便被放走，然後又以1500萬英鎊從安德烈治購入21歲中場森比盧干加（Albert SAMBI LOKONGA），一買一賣令人費解。同為青訓出身的米蘭尼爾斯亦受盡冷待，能夠踢中後場多個位置的他，上季曾被外借，今夏多次傳出離隊。

一班十分有心和球味的年輕人，先後被放棄，換上一批新球員，感覺不到阿仙奴實力顯著提升，看到出場名單，只感到陌生。

大家熟悉的阿仙奴，早已過去。（Getty Images）

阿仙奴謎之操作3：平價放走門將 一年後買入降班專家

中堅、中場買賣離奇，也不夠突然大破慳囊以7200萬英鎊購入翼鋒尼高拉斯比比誇張，兩年來去今，他的表現無法擺脫「貴價水貨」標籤，投資與回報嚴重不成正比，令人大失所望。有道是足球員「有買貴，無買錯」，比比的出現打破了這個謎思。

細數之下，阿仙奴的謎之轉會恐怕三日三夜也數不完。最後再數一宗槍手「回力鏢」式轉會。18/19球季賓特尼奴加盟，站穩一號門將位置，在球隊效力10年的馬天尼斯，在尼奴受傷期間以優秀演出，證明自己實力不較對方差，更是槍手贏得2019/20足總盃的一大功臣。

▼阿仙奴門將買賣▼

即使如此，阿仙奴沒有考慮以他取代不時出迎犯錯的尼奴，也沒有盡力將他留下來，挑戰尼奴的位置。球隊據報以1500至2000萬英鎊的代價，將馬天尼斯賣給阿士東維拉，結果這位阿根廷門將上季兩度領軍在聯賽擊敗阿仙奴，是自英超成立以來，維拉首度在同一季「雙殺」阿仙奴。

有趣的是，今年夏天，他們又以更昂貴的2400萬英鎊，從錫菲聯購入門將蘭斯達爾，作為尼奴的後備。的而且確，23歲的蘭斯達爾，較馬天尼斯年輕5年，可是28歲才是不少門將巔峰期的開始，而且這個位置極其重要，比起年輕當打有活力，更重要的是判斷力、經驗和膽識。明明有一個已證明自己的門將白白不要，以更貴的價錢買入一個未知數，真的不知說什麼才好。

蘭斯達爾是其中一位被看好的年輕門將，又是英格蘭人，可是他先在2019/20球季為般尼茅夫，後在2020/21球季為錫菲聯把關，連續兩季踢至降班。防線疲弱當然不是他一個人的事，然而他表現平平無奇，尤其沒有比較、沒有傷害，前季曼聯借將甸恩軒達臣珠玉在前，更顯得蘭斯達爾的平庸。阿仙奴兩個夏天門將一賣一買，又是離奇。

球季只是剛剛開始，說阿仙奴會降班仍言之尚早，不過再不改善戰績，領隊阿迪達恐怕時日無多，槍手舊將蘇甘保已開腔表明：「我可以來幫助阿仙奴」，只是他們在轉會市場錯完又錯，元氣大傷，距離重返正軌仍有漫漫長路。

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇