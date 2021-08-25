港超聯︱傑志丹恩奴域留隊至2023年　伍健談足總U23新軍：有缺陷

傑志上季開操以打造「亞洲阿積士」為目標，強調比起成績，更重視培訓年青球員，惟最終仍成功憑「超級外援」丹恩奴域屢屢建功，贏下聯賽錦標。

「黑山伊巴」的重要性已不言而喻，球會會長伍健今日（25日）公布喜訊，透露這位中鋒會留隊至2023年。



「藍鳥」會長伍健笑言自己像錄音機，皆因今季目標跟上屆相同，球隊在扣除石門中心營運及梯隊費用，班費維持於2500至2800萬元。「我們仍希望發展青訓，能做到阿積士的話，做一世也不怕做。」

丹恩奴域上屆助傑志贏得聯賽冠軍，也問鼎香港足球先生。（資料圖片／李澤彤攝）

丹恩奴域續約 踢到2023年

他透露「黑山伊巴」原先簽約明年2月，但早前已揮筆續約至2023年6月底，意味至少會多踢兩季，屆時其年齡將達42歲。「他短時間內射入許多球，有信心他能繼續有好表現。」這位前鋒現已回港在酒店隔離，料9月初重返操練，伍健暗示此子獲加薪一定百分比，「但肯定不是倍增。」

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丹恩奴域有幾勁？即按圖看清他征戰亞洲15季的數據：

傑志季前有鞠盈智、巴拉克、史雲斯頓、杜國樑、唐曉峰約滿離隊；並從愉園簽入曼聯青訓產品查理史葛及潘沛軒，也改由原任助教的韓國名將金東進執起教鞭，成為暫代主教練。伍健表示今夏增兵已完成，惟球隊會考慮在亞冠前再添競爭力，並繼續爭取2023年亞冠盃資格，「中超派青年軍（踢亞冠）的情況相信不會延續，若明年再戰亞冠，定要加強實力。」

「藍鳥」在剛過去夏天出戰亞冠盃分組賽，6戰11分以小組次名出局，但已創下香港球隊在亞冠史上的最佳成績。

傑志會長伍健透露球會仍希望加強實力，在亞冠盃中跟勁敵一較高下。（袁志浩攝）

伍健：借兵愛莫能助

來屆港超料有8支球隊參賽，足總或組織一支由23歲以下球員組成的新軍。伍健直言該建議「有缺陷」，「當年有香港08的時候，沒有菁英盃，現時每隊（因菁英盃）至少也有5至6名適齡球員」，他續指若足總組織U23球隊，兵源難免因而薄弱，「也『救』不到23歲以上的失業兵。不只一隊已向足總反映意見，且看最後結果如何。」

有指港超球隊均會借兵予新組成的球會，伍健則稱自己或愛莫能助，「不是不想幫，但U18球員要打青年聯賽，不踢菁英盃的U23球員也不多，或者到時要再商討。」

傑志由金東進（中）擔任主帥，新季羅致了查理史葛（右）及潘沛軒（左）。（袁志浩攝）

傑志備戰新球季，新兵舊將的最新操練情況：（按圖放大）