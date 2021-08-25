港超聯︱晉峰擺脫「升班馬」光環追求更高　總教練勉球員珍惜機會

晉峰上季以「粉紅兵團」的清新形象示人，由青年球員組成的班底踢出地面組職的標誌性風格，即使大敗仍堅持踢法，在聯賽終搶得不少分數，深得民心。

然而球隊新季不再是升班馬，面對球迷、教練甚至班主的更高要求，球員又能否勝任？即使結果不似預期，總教練何信賢也希望，他們要做個稱職的職業球員。



球隊今屆班費不超過1000萬，縱有羅俊仁及茹子楠等進攻重心離隊，但簽入葉卓文、邵昀俊、林樂勤等小將，亦有播磨浩謙跟操，一名西班牙籍進攻中場則料9月抵港。晉峰新季由鄭璟昊及林駿杰擔任隊長，目標是聯賽第5至6名，並於盃賽有驚喜表現。

晉峰新季由鄭璟昊（後排右二）及林駿杰（後排左二）擔任隊長，目標是聯賽前五。（袁志浩攝）

「上季效果未如預期，對前四球隊1分也拿不到，是不能接受。防守策略要改進，球員也需成長，減少不必要犯錯及失球。」

晉峰總教練何信賢提到，球隊上季升班，外界多抱「鼓勵」心態，惟一年「實習期」過去，要求定必提高。他又嘆指過去一個月收到不少失業球員「叩門」，惟球隊空間有限，「以前搵球員辛苦，估唔到推（卻）球員更辛苦。」故此，他希望麾下做個稱職的職業球員，而球會則繼續「做好自己」，吸引更多投資者及球迷。

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晉峰不再是升班馬，總教練何信賢指對球員要求會更高。（袁志浩攝）

經歷高低起跌 林樂勤盼珍惜機會

22歲的新兵林樂勤（Jordan），經歷過前東家夢想FC、富力R&F散班，兩年間他亦從效力班霸，到轉投規模較小的晉峰。

他慨嘆球圈「變化好大」，大起大跌令他珍惜今季有班落的機會，誓要再用心表現自己，「仍有很多球員沒班落，要再加把勁，才不會浪費機會，配得起球員這職業。」

林樂勤上季曾短暫效力冠忠南區，惟上陣時間亦不多。（袁志浩攝）

Jordan透露，主教練艾斯達維並不熟悉自己踢法，自對方上周四返港兩人方首度接觸，因此一切「由零開始」。暫被安排踢左閘的Jordan雖屬意進攻位置，但他沒有怨言，「相信時間會令他更了解我，（踢）右閘當然不OK，但很多教練告訴我，不妨一試踢左閘，我會努力練習。」

除了爭取出場機會，他也希望發揮實力，入圍港隊出戰U23亞洲盃外圍賽的最終名單，除是最後一屆以適齡球員身份參賽，也能跟弟弟林樂賢並肩作戰，「一起落場的話，更有意義。」

晉峰備戰新球季，新兵舊將的最新操練情況：（按圖放大）

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會長：不為投資設限期

晉峰會長黃俊雄早前憑改選加入足總董事局，何信賢笑言此舉「好過自己講十句」，或令對方能更清楚球圈現實。黃俊雄則稱，自己曾建議足總加強對球會在場地及資金上的支援，也明言未有為投資球會設限期，「如果成績不好要降班就會降，用新一批球員東山再起，不會夾硬留下來。」

這位董事又透露，今季晉峰仍屬意青衣運動場為主場；流浪則料選擇深水埗運動場。至於新一屆港超聯升降班制，相信會改為只升不降。