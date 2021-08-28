國際游泳聯賽｜何詩蓓戰強項連奪兩冠　率泳隊穩坐榜首

東京奧運兩銀得主何詩蓓，香港時間周六（28日）凌晨在意大利拿不勒斯續戰2021年國際游泳聯賽（ISL）。

代表泳隊Energy Standard出賽的何詩蓓，昨於賽事首日刷新50米自由泳短池亞洲紀錄，今日她再戰奧運奪牌項目100自和200自，在兩個項目均封后。



ISL為「泳會制」賽事，何詩蓓代表法國泳會Energy Standard出賽，今站一連兩日賽事尚有Toronto Titans、DC Trident和Aqua Centurions競逐。何詩蓓昨日已參加50米自由泳（第3名）、400米自由泳（積分排行第1名）及4X100米自由泳接力（第二名），今日再戰兩個個人項目100自、200自及50自的「Skins Race（連續淘汰賽）」。

在拿不勒斯舉行的國際游泳聯賽，場地燈光效果炫目。（ISL Facebook）

2021年ISL國際游泳聯賽 第一場

日期及時間：香港時間8月27日及28日凌晨2時至4時

參賽隊伍：Energy Standard（何詩蓓所屬隊伍）、Toronto Titans、DC Trident、Aqua Centurions

直播平台：https://isl.global/subscription/（須付費）



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今日首個項目為女子100米自由泳，何詩蓓游出51.22秒，雖距自己保持的亞洲紀錄50.94秒有0.28秒差距，但仍足夠讓她在此項目封后；其隊友絲祖唐（Sarah Sjostrom）則以51.55秒排行第二位，意味Energy Standard在女子100自收穫理想分數。

何詩蓓其後再戰200自，以輕鬆姿態游出1分52.88秒，較其個人最佳的亞洲紀錄1分51.11秒慢1.77秒之多，但同樣足夠由頭帶到尾，擊敗鄰線的意大利名將比歷堅妮（Federica Pellegrini），獲得同日的第二項冠軍。

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最後來到50自Skins Race，8名參賽泳手參加三回合的淘汰賽，首回合淘汰4人、第二回合再淘汰兩人，餘下的二人進入最終戰，決出冠軍。

何詩蓓在首回合次名晉級，第二回合以第3名完賽，無緣決賽，意味她以第3名完成Skins Race。同隊的絲祖唐進入最後一回合，最終奪冠。完成次日賽事後，Energy Standard續以511.5分位居榜首，且看明後天出戰的主要對手Cali Condors能否超越。

何詩蓓目前已坐擁50、100及200米自由泳的短池亞洲紀錄；長池紀錄方面，亦是100及200自的亞洲紀錄保持者。（資料圖片／高詩琦攝）

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