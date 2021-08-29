東京殘奧｜荷蘭投訴中國泳手撞人判重賽　內地傳媒高呼：冤案　　

東京殘奧組織委員會在周六（28日）宣布，女子50米自由泳決賽（視覺障礙S11級）將在今晚重賽，事緣第4名的荷蘭選手布魯因斯馬（Liesette Bruinsma）提出抗議，稱在賽事期間被銀牌的中國選手李桂芝干擾，組委會判定決賽重賽，原由中國泳手包攬的金銀牌亦被取消。



據日媒報道，里約殘奧會兩金得主、荷蘭泳手布魯因斯馬在27日的決賽後提出抗議，在第6線道的她指曾被第6線的李桂芝手臂撞擊3次，被逼改變了游泳方向而影響表現。

荷蘭隊教練稱，「當發生重大阻礙時，我們依照規定提出抗議，這次狀況相當明顯，最終也證明我們是對的。」

今屆殘奧400米自由泳取得銀牌的荷蘭名將布魯因斯馬，於50自決賽後投訴被李桂芝撞到。（Getty Images）

中國一金一銀被取消

該場決賽中，由中國選手馬佳游出破世界紀錄時間的29.46秒奪得金牌，而李桂芝則刷新了個人最佳成績，以29.66秒觸池奪銀，緊接其後是塞浦路斯選手Karolina Pelendritou游出歐洲最快時間29.80秒奪的銅牌。而以30.32秒入場時間（Entry Time）的布魯因斯馬則游出比初賽慢0.17秒的30.43秒，名列第4。

經由裁判團隊商議後，賽會落實重賽，亦意味27日的比賽紀錄無效，中國兩面獎牌被取消，據殘奧會官方賽程顯示，重賽將在今日（29日）傍晚、香港時間下午6時18分進行。

李桂芝在50米自由泳決賽刷新了個人最佳成績，以29.66秒觸池。（Getty Images）

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馬佳在決賽以破世界紀錄時間摘金，惟因重賽無奈被取消金牌，將在今晚再爭獎牌。（Getty Images）

中國傳媒聲稱碰撞為「冤案」

中國被「沒收」兩面獎牌，引起了不少內地網民不滿，中國傳媒《中國熱點》撰文者更形容事件為「冤案」：「被申訴的選手是李桂芝，馬佳又沒有影響布魯因斯馬，要重賽也就是布魯因斯馬與李桂芝去重賽就好了，為何要取消馬佳的金牌？這正是聞所未聞殘奧會歷史首次，這種天大的冤案在東京殘奧會組織委員會眼裏就這樣不值一提、一筆帶過嗎？連一點解釋都沒有，還是靠媒體的爆料。」

內地網民對重賽感不滿。（截圖）

該作者更寫道：「這是S11視覺障礙比賽，在比賽中有一些碰撞是難免的，直播時能看到有很多的細微接觸，這個決定實在是有些搞笑了。」

亦有網民留言斥荷蘭選手「不要臉」，指「S11是視力障礙，身體接觸很正常」，不認同大會判決的聲音此起彼落，眾人對金牌被取消的憤怒，似乎已蓋過公平競技的精神。

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