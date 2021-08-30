東京殘奧｜中國泳手不受犯規疑雲影響　重賽照奪金再破紀錄

東京殘奧女子S11級50米自由泳決賽，因為荷蘭泳手賽後提出抗議，賽會決定重賽，並在周日（29日）進行。中國兩名泳手未有受影響，再度包辦金﹑銀牌，馬佳再度奪金外，更打破世界紀錄，而提出上訴的荷蘭泳手則同樣以第4名完成賽事。



東京殘奧的女子視覺障礙S11級50米自由泳決賽，原定在周五（27日）上演，當時兩名中國泳手馬佳與李桂芝包辦金﹑銀牌，但荷蘭泳手布魯因斯馬（Liesette Bruinsma）賽後提出上訴，表示被李桂芝多次以手臂撞擊，賽會接受荷蘭泳手的投訴，取消賽事的成績，並在周日（29日）舉行重賽。

荷蘭投訴中國泳手撞人判重賽 內地傳媒高呼：冤案

馬佳在S11級女子50米自由泳決賽重賽，照樣奪金並再度打破世界紀錄。（路透社）

即使遇到犯規風波，似乎對兩名中國泳手未有影響，重賽再度以頭兩名完賽，重奪金﹑銀牌，其中奪金的馬佳更將早前的時間推前，以29.20秒掂池，再度改寫該項目的世界紀錄，銅牌同樣由塞浦路斯泳手Karolina PELENDRITOU奪得。作出上訴的布魯因斯馬同樣改善自己的時間，最終以30.19秒完賽，與重賽前的排名相同，依然無緣獎牌。

重賽的頒獎台位置與早前相同，兩名中國泳手包辦金﹑銀牌。（Getty Images）

馬佳「重獲」這面金牌，重賽對她沒有影響外，更再度刷新紀錄，賽後直言以平常心面對重賽，「對重賽沒有特別感覺，無論如何，盡全力游就可以了。」

中國隊被「沒收」一金一銀，中國網民當然大感不滿，更堅稱今次事件是「冤案」。馬佳游出更佳的時間，網民即表示「這就是實力，是我們的就是我們的」，更豪言「重賽多少回（中國隊）照樣拿金銀牌！」

原先被取消的金牌，馬佳以實力奪回。（Getty Images）

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