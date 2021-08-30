東京殘奧｜四肢截肢無礙輪椅劍擊夢　意劍后樂天知命的成功之道

埃及的「不可能先生」哈馬度，示範如何失去雙手打乒乓球。意大利的輪椅劍擊好手維奧，即使四肢截肢，依然可以成為出色的劍手。今屆東京殘奧順利衛冕女子B級花劍金牌，並領意大利團體賽奪銀。



東京殘奧輪椅劍擊項目告一段落，意大利奪得一金一銀，全數來自女子花劍。維奧（Beatrice Vio）在女子B級個人賽決賽擊敗中國的周景景順利衛冕，團體賽亦領軍打入決賽，可惜不敵中國隊，奪得一面銀牌。

維奧擊敗中國的周景景，成功衛冕女子B級花劍金牌。（Getty Images）

+ 1

輪椅劍擊團體賽中，每隊亦要派出兩名A級及一名B級選手參賽，B級劍手的身體受損程度較嚴重，故此在團體賽時面對A級劍手，佔下風在所難免。現年24歲的維奧，卻是少數孭飛的B級劍手，分組賽面對港隊時，守尾門一仗鬥余翠怡，仍然以5：2擊敗「七金劍后」，可見她的實力非凡。

維奧（右）在女花團體賽與香港的余翠怡交手，並以細分5：2擊敗對手。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

所有殘疾運動員同樣面對不同困難，成為劍手的維奧亦然。維奧在11歲時患上嚴重的腦膜炎，身體各部分受病菌感染，先截去雙手前臂，及後病菌散播至雙腿，她的父母還在猶豫之際，為了保命，維奧自行決定再截肢，雖然失去一雙小腿及前臂。維奧在3個半月內接受多次手術，她卻保住性命，及後花一年時間再度學習以義肢走路，年紀輕輕的她已經歷這種平常人無法想像的痛。

維奧（左）四肢截肢，左手以義肢持劍，同時未能握着輪椅平衡。（Getty Images）

年少時患腦膜炎截肢保命 由劍擊轉戰輪椅劍擊

維奧在重病前，早在5歲已學習劍擊，即使一場大病令她四肢截肢，她依然未有放棄劍擊。失去一雙前臂的維奧，成為劍手本身已經困難，更要打花劍難上加難，事關花劍的得分部位是上身軀幹，相當講求劍手以手指及手腕的控制劍尖能力，而維奧只能夠以義肢持劍，控制上比其他劍手更有難度。

控制以外，她亦有另一困難。當其他劍手可以用非持劍手緊握輪椅時，她無法做到，唯有用其他方法彌補缺陷，「我唯有加強腹肌的訓練，使我可以保持身體的平衡度，並以更快的速度移動。」

維奧領意大利女花團體奪銀，戰績比上屆進步。（Getty Images）

維奧是史上首位四肢截肢的劍手，這些缺陷未有成為她的阻力。2015年首度出戰輪椅劍擊賽季，一鳴驚人，取得全季不敗的彪炳戰績，並立即贏得世界冠軍。2016參與里約殘奧，再拿下女子B級個人花劍金牌。

維奧首戰里約殘奧即奪金而回。（Instagram截圖）

當你害怕時，普通劍擊可以用腳拉開距離。我發現輪椅劍擊的獨特之處，當你在坐在劍道上，已經沒有退路，你不能害怕，只能面對，這就是我喜歡輪椅劍擊之處。 東京殘奧女子B級花劍金牌得主 維奧

即使生活有多困難，維奧也可找到正面的部分，樂觀並積極地面對，這就是維奧的成功之道。

第二度出戰殘奧會，維奧為意大利擔任今屆開幕禮的持旗手。（Instagram截圖）

+ 5

東京殘奧選手故事：

天生缺雙臂日本少女背泳奪銀 「我也化成了河童」

憑半隻左手花4分鐘游100米 白羅斯泳手包尾卻贏盡掌聲

澳洲金牌選手的悲鳴 「我這雙腿失去得有價值嗎？」

東京殘奧｜埃及「不可能先生」創奇蹟 失去雙臂靠口用腳打乒乓球

【不可能先生哈馬度出戰今屆殘奧首場分組賽】