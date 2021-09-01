東京殘奧︱56歲巴西嬸嬸創鐵餅世績奪金　年齡與殘障均阻不了她

東京殘奧田徑場上，日前上演激動人心一幕——坐在輪椅上的巴西選手高美絲（Elizabeth Rodrigues Gomes），最後一擲傾盡全力拋出鐵餅，看着它遠遠降落在世界紀錄標記前方，神情緊張地等待大會確認成績一刻。

當大會公布她以17.62米的成績打破女子F53級別擲鐵餅世界紀錄，喜極而泣的高美絲抱頭痛哭。她已經56歲了，原本目標只是在今屆殘奧踏上頒獎台，結果她不止贏得金牌，還連續兩次刷新世界紀錄。年過半百創下田徑世界紀錄，感覺有點匪夷所思，高美絲親自示範，只要有決心，年齡與身體殘障根本不成問題。



高美絲爆喊一幕，極為感人。（Getty Images）

高美斯原本只是個熱愛運動的普通人，在巴西南部聖保羅省城市聖多斯（Santos）出生和成長，她任職城市警衛，工餘為市內的公務員排球隊參加比賽。1993年，28歲的她患上多發性硬化症（Multiple Sclerosis，簡稱為MS），自此改變她的一生。

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高美絲在巴西聖多斯市任職城市警衛，28歲那年患上多發性硬化症，改變她的一生。（Instagram＠atletabethgomesoficial）

根據香港肌健協會資料，多發性硬化症是一種中樞神經系統（腦部及脊髓）疾病，徵狀因人而異，患者在視力、肢體肌力、語言能力、情緒等均有機會受不同程度影響，高美絲曾憶述，「他們（醫護人員）告訴我從此什麼也不能做，我無法接受，我的生活多姿多采，喜愛運動。」

高美絲拒絕認命，在輪椅上展開多姿多采的運動員生涯。（Facebook＠Beth Gomes）

1996年，她認識到輪椅籃球，「我終於找到繼續生存下去的意義」。就算接觸這運動時已年過30，她努力訓練，12年後終可代表巴西出戰2008北京殘奧，那一年，她已經43歲。

那屆殘奧女子輪椅籃球共有10隊參賽，分為兩組作賽，頭4名可晉身8強，身處A組的巴西4戰皆北，無緣晉級，高美絲亦在兩年後退役。

高美絲時常在上載至社交媒體的照片加上漫畫效果，十分有趣。（Facebook＠Beth Gomes）

「運動帶來生活質素」

她沒有因而停下來，2012年，年屆47歲的高美絲，開始玩田徑，隨聖多斯市內殘疾體育會Fast Wheels club訓練。運動對她來說，不止是工餘的消遣和身體鍛煉，「它帶給我生活質素和專業精神。」

輪椅籃球的多年訓練，助她練成一身發達的上身肌肉，正好適合田徑的擲項運動。她同時兼玩鉛球、鐵餅和標槍3大擲項，不斷在國內比賽贏得獎牌。就如她的人生一樣，高美絲運動生涯打擊接二連三，錯過2016殘奧，2017年身體左側的傷患令她被迫改變投擲方式，2018年多發性硬化症病情急劇惡化，被迫由F55級別，轉為殘障程度更高的F52級。

高美絲熱愛運動，傷患和頑疾也阻止不到她對成績的追求。（Facebook＠Beth Gomes）

▼高美絲的訓練日常 ▼

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「我的力量正在下降，雙手活動能力亦愈來愈差，因此要用另一方式投擲」，遇上危及運動員生涯的最大障礙，高美絲一貫現實而堅強，「每天我也要跟這疾病戰鬥，我將每天也視為活在世上的最後一天。」

3個擲項之中，她的擲鐵餅成績最為突出，2019年殘疾世界田徑錦標賽，高美絲以16.89米打破F52級別擲鐵餅世界紀錄封后，她立志要在東京殘奧贏得獎牌。

▼高美絲玩齊三個擲項 ▼

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高美絲創下女子F53級別鐵餅世界紀錄奪金，賽後泣不成聲。（Getty Images）

殘奧鐵餅決賽由F51至53級別共9位選手一起參加，她第一擲成績15.68米，已遠遠拋離8位對手，第二擲16.35米，基本上已穩奪獎牌。第三、四擲犯規沒有成績，到第五擲以17.33米刷新自己保持的世界紀錄。

最後一擲，她集中精神運勁投出鐵餅後大叫助威，落點明顯超過世界紀錄一段距離，她以17.62米，二度刷新世績。由於她本身的F52級別世界紀錄已較F53級更遠，因此她一口氣連破F52和F53級別世界紀錄。

▼逐格重溫高美絲打破世績 ▼

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看着大會確認成績，高美絲喜極而泣，一度抱頭痛哭，要由教練入場送上安慰的擁抱。她向世人完美示範，只要有決心，身體殘障和年齡根本不是問題，56歲一樣能夠成為殘奧冠軍，一樣可以一再打破世界紀錄。

她曾說過，「我很開心可以向人們顯示，我們有能力去做一切我們想做的事。」高美絲今年夏天說到做到，身體力行為世人帶來啟發。

重溫：高美絲打破世績一刻

運動令高美絲找到生存意義，獲獎無數的她盛裝出席頒獎禮。（Facebook＠Beth Gomes）

▼運動帶高美絲遊歷世界 ▼

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