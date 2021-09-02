轉會窗總結之一︱英超主導10大最貴轉會　西甲班霸22年來首次無份

2021/22夏季足球轉會窗關閉，最受關注的兩大未來球王麥巴比和夏蘭特，均留在原屬球會，未有出走。疫情之下，各大豪門相對保守，兩宗過億歐元「大刁」均在英超發生。

過去22年，10大最高身價轉會一定有皇家馬德里或老對手巴塞隆拿份兒，今夏銀河艦隊三度求購麥巴比失敗，巴塞隆拿因財困只能簽入自由身球員或平價貨，首度雙雙榜上無名。



1999年，皇家馬德里以3400萬歐元（當時約2230萬英鎊）從阿仙奴買入前鋒安歷卡（Nicolas Anelka），成為那年夏天的最高轉會身價球員。

一年後，建築商人佩雷斯（Florentino Pérez）當上皇馬會長，他銳意將球隊改造為「銀河艦隊」（Galácticos），每年豪花天價引入球壇巨星。2000年買入費高、2001年再買施丹，一再打破轉會費世界紀錄；2002年引入朗拿度，2003年碧咸加盟，到2004年加入奧雲，加上原有的射手魯爾和左閘羅拔圖卡路士，組成「7條煙」史上最豪華陣容。



由安歷卡22年前加盟皇馬開始，多年來夏季轉會窗最高身價球員頭10位，皇馬一定榜上有名，直到去年，因為一個人的關係，終於斷纜。

2003年，碧咸、施丹、費高、朗拿度、魯爾和卡路士皇馬「六條煙」訪港。（Getty Images）

皇馬不斷儲彈藥，目標只有一個：麥巴比，可是PSG不肯放人。（Getty Images）

今夏買不到麥巴比 皇馬下季或免費得天將

皇馬銳意收購巴黎聖日耳門前鋒麥巴比，過去兩季已經開始「儲彈藥」，頻頻賣球員套現。上季他們沒有作出任何收購，放走夏基美和利古朗等多個年輕球員；今夏再賣正選中堅華拉尼和挪威中場奧迪加特。

皇馬為麥巴比孤注一擲，再三出價求購，甚至有傳出到2.22億歐元，依然被PSG拒絕。收購法國神將失敗，他們在煞科日轉移目標，以3000萬歐元買入18歲法國新星卡馬雲加（Eduardo Camavinga）。失落收購榜對皇馬而言，絕非壞事，麥巴比與PSG的合約明年夏天便完結，他已拒絕跟球會續約，來季很大機會以自由身免費加盟皇馬。

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皇馬一心等待麥巴比，早在上季失落轉會買人榜，當時尚有另一西甲豪門巴塞隆拿頂上，可是「地上最強」最新負債高達13.5億歐元，陣中王牌美斯也要放走，轉會榜罕有沒有西甲雙雄身影，成為英超一眾球隊天下。

今球10大最高身價轉會（詳見上列組圖）之中，多達7宗是英超球會作出的收購，當中包括最貴的頭三順位基亞利殊、盧卡古和查頓辛祖。第四位的夏基美由班主陷財困的國際米蘭轉投法甲豪門PSG，德甲和意甲球隊佔去餘下兩個席位。

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上季意甲冠軍國際米蘭，因班主張康陽家族持有的蘇寧集團負債嚴重，奪冠後不止沒有獎金，反要求將帥齊大幅減薪。教練干地率先跳船，繼而先後出售夏基美、盧卡古和保列坦奴，3人為國米套現近2億歐元。

不過今個轉會窗最令人意想不到的，相信必定是阿仙奴。向來節儉的槍手，豪花近1.5億英鎊收購6位新兵，就算扣除賣走韋洛克的2500萬英鎊，淨開支仍超過1.2億英鎊，冠絕全球。可惜新兵融入需時，今季英超3戰皆北兼未有入球，暫居榜末。

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