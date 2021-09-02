轉會窗總結之二︱史上最瘋狂之夏　C朗、美斯齊出走　巨星車輪轉

今年夏天，球迷經歷一個猶如在玩足球經理人遊戲一樣的超現實轉會窗，當世兩大球王美斯與C朗拿度雙雙出走，皇馬隊長沙治奧拉莫斯竟跟巴塞隊長美斯變隊友，盧卡古億金重返車路士，維拉隊長基亞利殊成為大刁之王……哪一宗轉會為你帶來最大震撼？



今個夏天之瘋狂，不止大牌球員瘋狂轉會，而且當中不少是自由身免費轉會，美斯、阿古路、當拿隆馬、沙治奧拉莫斯、韋拿杜姆加起來的轉會費，竟然是零。

等到約滿免費走人，每年總有球星是這樣，但在同一個轉會窗有這麼多大牌球星免費轉會，肯定是史上首次，亦很大可能是最後一次。

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PSG不費一分一毫得到美斯、拉莫斯、當拿隆馬和韋拿杜姆4大球星，加上6000萬歐元買入的夏基美，今夏轉會操作獲高度評價。（Getty Images）

免簽大牌巨星車輪轉，今夏最大贏家肯定是巴黎聖日耳門。PSG不止得到阿根廷球王美斯，還同時簽得沙治奧拉莫斯、韋拿杜姆和當拿隆馬，無論球星級數和戰鬥力均一一俱備。

不花一分一毫已盡收天下武器，不少足球或體育平台均高度評價PSG今夏的轉會操作，當然4大球星人工不菲，但單是宣傳效果已值回票價。

不過講到震撼程度，始終要數到C朗和美斯兩大球王的轉會交易。

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兩大球王的轉會曲折

美斯去年夏天與母會巴塞隆拿合演一場離隊鬧劇，好不容易平息風波，他開開心心留隊，一心以為會踢至退役。誰不知巴塞財政狀況差劣得無法想像，西甲賽會遲遲不讓巴塞球員註冊，就算美斯願意大幅減薪，仍不足以解決問題，最終被迫離隊。上季幾乎加盟曼城，與恩師哥迪奧拿故劍重逢，到今季他真的離開巴塞，藍月亮卻毫無動靜，只得PSG一隊出手，一代球王最終落戶巴黎。

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美斯球員生涯與C朗拿度不可或缺，想不到今夏連轉會也命運交纏。C朗拿度向祖雲達斯表明離隊意願後，等待各大球會聘約，一度讓球迷期待他也加盟PSG，與美斯組成宇宙最強球王鋒線。不過大巴黎並未出手，盛傳率先行動的球會，是美斯上季幾乎加盟的曼城。就在C朗似乎成為藍月亮新一員之際，有指曼聯傳奇領隊費格遜打電話給他，情況頓時急轉直下，不久後便傳出曼城放棄，C朗落實重返曼聯。兩大球王在同一夏天轉會，結果劇情同樣曲折離奇。

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兩大球王先後轉會，固然震撼，論驚訝程度，卻首推轉會煞科日的基沙文。巴塞隆拿的衰落，跟古天奴、奧士文尼迪比利和基沙文三宗過億歐元「大刁」的失敗有直接關係，2018年加盟的古天奴，已一再證實不適合巴塞，遲遲無法賣出加上年紀漸大，等同「Total Loss」。2017年加盟的迪比利，即使表現與身價仍有一段距離，畢竟24歲尚算年輕，仍有機會賣出或等待他發光發亮一天。

連續兩年轉會窗失利，2019年巴塞索性買入在西甲有優良紀錄的基沙文，但求即食合用，不料此子加盟後也是交不出水平。今年夏天，巴塞已失去美斯，跌破所有人眼鏡的是，他們為節省開支，竟趁煞科日連基沙文也掃地出門。

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30歲的基沙文以外借身分重返馬體會，馬體會承擔起基沙文的人工，而且交易中包括強制買斷條款，馬體會下季必須買斷基沙文。據《ESPN》稱，馬體會先要支付1000萬歐元租借費，來季租借期滿後，須再付4000萬歐元轉會費，意味巴塞可從這名法國前鋒身上取回5000萬歐元。2019年基沙文以1.2億歐元身價從馬體會轉投巴塞，換言之，巴塞今次確認轉會失敗，將基沙文送回馬體會，足足蝕讓7000萬歐元。

古天奴、基沙文加上迪比利三大失敗收購，成為巴塞近年由盛轉衰的轉捩點之一。（Getty Images）

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