東京殘奧．硬地滾球｜梁育榮、劉慧茵奪銀　港隊本屆最佳成績

東京殘奧進入倒數第二天，港隊硬地滾球傳來捷報。個人賽奪得銅牌的梁育榮，夥拍劉慧茵在混合雙人BC4組，晉身決賽。他們最終不敵去屆奪金的斯洛伐克組合，獲得銀牌。

這面銀牌，為港隊在本屆殘奧，突破銅牌。



梁育榮、劉慧茵在決賽對戰斯洛伐克組合，去屆金牌得主安迪錫（Samuel ANDREJCIK）、巴高娃（Michaela BALCOVA），首局雙方都互相防守，在白色的定點球前方，用多個球擺下障礙。安迪錫在最後一球把白球推走，但梁育榮在最後一球高拋，越過「障礙」，貼近白球而先取1分。第二局，本屆個人賽金牌得主安迪錫，藉最後一球，為斯洛伐克取得兩分而反超前。

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梁育榮（右）、劉慧茵（左）坐銀望金，肯定達成團體奪牌的心願。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

第三局，最後一球峰迴路轉。安迪錫的拋球未能貼近白球，讓港隊至少得到1分。惟梁育榮冀多取分數，卻反把對手的球推至最靠近白球，令斯洛伐克失而復得，取得1分。港隊落後1:3進入最後一局。

劉慧茵第4次參加殘奧，終於一圓獎牌夢。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

港隊在第四局破釜沉舟，巴高娃未能推走港隊的球後，劉慧茵只要在最後一球緊貼白球，即有機會令港隊追和。可惜，劉慧茵出球，被斯洛伐克的球頂住。港隊在第四局只取得一分，無法追和，總分負2:3，獲得銀牌。

雖然只差一步，但這面銀牌相當重要。梁育榮繼個人賽奪銅後再奪一牌，劉慧茵第4次出戰奧運，首次奪得獎牌。而港隊此前得兩面銅牌，如今累積1銀2銅。

梁育榮、劉慧茵，合作無間。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

梁育榮、劉慧茵及黃君恒組成的港隊，在小組賽4戰全勝晉級，今早（4日）與葡萄牙爭入決賽。葡萄牙派出文奴古斯（Maunel CRUZ）及奧莉華拉（Carla OLIVEIRA），在第一局先取1分。梁育榮、劉慧茵在次局發揮水準，一口氣取下3分反超前。雙方在第3局發揮水準，未讓對方多取分數。葡萄牙在此局追回1分，但未能乘勝追擊，梁育榮、劉慧茵在最後一局發揮更佳，再取1分，以4:2出線決賽，挑戰去屆獲得金牌的斯洛伐克組合。

梁育榮（左）曾稱希望偕隊友獲得獎牌，總算達成心願。（由香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會提供）

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