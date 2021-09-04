美網｜3號種子最黑暗一天　施斯柏斯秘技不成　大坂直美爆冷出局

美國網球公開賽第5日，男﹑女子單打3號種子先後下馬。

因為「洗手間暫停」太長而引起爭議的施斯柏斯，今仗重施故技惟未能奏效，力戰五盤出局。受情緒問題所困的大坂直美，今仗不敵加拿大小將爆冷出局，衛冕之旅告一段落。



男單3號種子﹑希臘球手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）必是今年美網的惹火人物，因為「洗手間暫停」太長而受盡千夫所指，但他至今也矢口否認，直言自己「行得正，企得正」，一切行為也沒有違例。

施斯柏斯第三圈迎戰西班牙小將艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），第三盤「Tie-Break」落敗，這名希臘球手落後盤數1：2。危急關頭，「尿遁」登場，施斯柏斯再度去洗手間，「尿Break」過後，戰力加倍，施斯柏斯即送對方「食蛋」，以局數6：0追成平手。二人在決勝盤再度戰至「搶七」，結果艾卡拉斯以細分7：5勝出，力戰超過4小時爆冷過關。

艾卡拉斯爆冷淘汰施斯柏斯，昂然躋身第4圈。（Getty Images）

施斯柏斯「借尿遁」是今年美網的爭議之一，當他在失利時，便會隨即要求「洗手間暫停」，一停就是好幾分鐘，正如上圈對曼拿連奴，離場接近8分鐘，對方球手早有準備，即在場上不斷揮拍，保持狀態。

這名希臘球手一再「借尿遁」，當他離場時，現場球迷立即報以噓聲，他在今仗遇到相同待遇，施斯柏斯辯稱沒有違例，「我只是像普通運動員一樣上廁所，或許時間較長，但規例沒有列明特定時間，一切也合符規例。」

施斯柏斯重施故技入廁所8分鐘 出來後即大勝堅持沒有違規

34歲梅利力戰近5小時憾負出局 施斯柏斯拖時間再惹爭議

施斯柏斯陷入出局邊緣，急急腳入廁所，及後立即送對手「食蛋」。（Getty Images）

面對一切指控，施斯柏斯依然「企得硬」，直言自己無錯外，並指是外界「唔識嘢」，「所有指控都是錯誤，一般觀眾不知道圈內的規則，根本不知道發生什麼事。我不會預計所有球迷也喜歡我，我不會理會其他人的閒言閒語。」

施斯柏斯除了為自己平反，更加作出反擊，暗指有球員有不同的待遇，「有些球員每次發球也花30至35秒，比規定的25秒更長，但外界從來沒有聲音批評。」施斯柏斯沒有開名，不過不難聯想到拿度。

施斯柏斯為自己反擊再平反，賽後更疑似暗諷拿度發球慢。（資料圖片／Getty Images）

大坂直美衛冕失敗 「我都唔知幾時再打比賽」

另外，女單3號種子大坂直美，同樣在第3圈下馬，這名日本球手爆冷不敵加拿大19歲的費南迪斯（Leylah Fernandez），衛冕之旅告一段落。情緒不穩，繼續迷失，大坂直美以局數7：5﹑6：7及4：6反勝為敗。

大坂直美被加拿大小將逆轉，難免有點脾氣。（Getty Images）

出席記者會依然是大坂直美的死穴，早前辛辛那堤公開賽即被問到喊。這名23歲的日本球手輸波後，不禁在記者會掉淚，「近期贏波都唔會特別開心，輸波超級唔開心，我覺得呢樣嘢好唔正常。」

大坂直美曾經在法網後，一度休息近兩個月，如今隨時再有暫別的可能性，「坦白講，我都唔知幾時再打比賽。」

另一名小將費南迪斯爆冷晉級。（Getty Images）

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