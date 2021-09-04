拳擊｜18歲女拳手頭部重創不治惹爭議　外界促加強規範女子拳賽

上周六在加拿大蒙特利爾一場職業拳賽中，年僅18歲的墨西哥女拳手薩帕特（Jeanette Zacharias Zapata），在遭到對手重擊頭部後抽搐倒地不起，她被立即送到醫院，終在搶救5天（3日）後宣告不治。



18歲的薩帕特在2018年成為職業拳手，賽前6場比賽經驗中，錄2勝4負，曾被3次K.O（擊倒）。上周的職業賽中，她與31歲的加拿大選拳手侯爾（Marie-Pier Houle）對戰，兩人打至第4回合時，薩帕特被對手連續左、右勾拳重擊頭部，當時她失去意識並抽搐，裁判見她失去意識即叫停比賽，醫護人員連忙上擂台將其送到醫院，結果在周五宣告不治。

薩帕特被對手連續重擊頭部後失去意識。（網上圖片）

賽事主辦單位「GYM」總裁Yvon Michel在周五（3日）於個人Twitter上公布噩耗，令人不勝欷歔。「我們從薩帕特的家人得知，她在今天（3日）下午3時45分離世，我們感到非常悲傷和痛苦，並向她的家人、丈夫、朋友表達深切哀悼。」

18歲的薩帕特在2018年成為職業拳手。（網上圖片）

對手侯爾則在周一於個人Facebook發文，稱她對比賽結果感到不安，「拳擊有許多風險和危險，這是我們的工作、我們的熱情，但嚴重傷害對手絕非我的本意。」

世界拳擊理事會（WBC）也向薩帕特的家屬表達遺憾之情，主席Mauricio Sulaiman在聲明指：「所有拳擊界都對這無法彌補的損失表示哀悼，並向家屬表達最深切的遺憾之情，願她能安息。」

薩帕特在送院5天後宣告不治。（網上圖片）

賽前曾接受神經系統檢查

薩帕特的離世不但令人惋惜，也引發各界討論女子職業拳賽的危險性，是否應執行更嚴厲規範，如提高參賽門檻和職業資格。主辦方先前曾表示，由於薩帕特在去年5月墨西哥的一場拳賽中，曾遭對手擊倒（Knock out）。因此，今次賽前曾安排她接受神經系統檢查，通過檢查後才允許她參賽。蒙特利爾的魁北克市檢方稱，將着手調查本案。

賽會在聲明中向拳手家屬表達深切哀悼。（Twitter）

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