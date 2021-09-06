行山意外︱美國一家三口連寵物狗離奇死亡　國家森林不明危機關閉

美國一對熱愛行山和旅遊的夫婦，帶着1歲女兒和愛犬行山，原本只是一趟即日來回舒展筋骨之旅，不料他們再沒有回來。

他們的屍首被發現後，美國當局以「不明危機」為由，關閉鄰近加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的塞拉國家森林（Sierra National Forest）。一家三口加一狗離奇死亡，連當地資深警探也感慨：「20年來從未經歷這種死亡個案。」



來自英國的45歲的Snapchat軟件工程師John Gerrish，與當瑜伽導師的30歲太太Ellen Chung，育有1歲女兒Miju，8月15日星期日他們帶同8歲大的寵物犬Oski行山。行程原定即日來回，到照顧Miju的保母找上門時無人應門，他們的友人感到開始憂慮。

8月16日一個親屬報警尋人，同日當局在塞拉國家森林閘口找到John Gerrish一家的家庭車，一日後的傍晚，他們的遺體在距離車子約3.2公里被發現，那個位置接收不到手機訊號。案發至今接近3星期，就連驗屍報告初步也查不出他們的死亡原因。

John Gerrish與Ellen Chung帶同1歲女兒和愛犬行山後離奇死亡，至今原因未明。（Instagram＠ echungster）

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到底，有什麼可能原因導致這個幸福家庭，突然出事？

首先要了解一點背景：John Gerrish和Ellen Chung夫婦均為資深行山者，他們帶着年幼女兒和愛犬，當日出行的Savage Lundy Trail山徑，圍繞一周步行距離約13.6公里，當中8公里路段為沒有樹蔭的斜坡。當局從夫婦遺體身上找到的背包水袋中，仍有足夠的水。

塞拉國家森林目前暫時關閉。（Sierra News Online）

警方經調查，目前已排除槍擊和任何武器造成的原因，Savage Lundy Trail一帶昔日為金、銀礦場，一度傳出死因或跟當地有機會產生的過量一氧化碳氣體有關，這原因亦已被當局剔除。即使如此，當局仍以「不明危機」為由，暫時關閉塞拉國家森林，而CNN亦稱，他們仍有機會因中毒而死。

John Gerrish、Ellen Chung夫婦與1歲女兒合照。（當地警方發出照片）

可能原因1. 超乎尋常的炎熱天氣

事發地點當日天氣相當炎熱，上午11時50分至下午5時50分的氣溫為攝氏39.4至42.7度之間。

極端酷熱天氣是最易令人聯想到的可能原因，可是John Gerrish夫婦皆為資深行山者，曾攜背包上喜馬拉雅山，也到訪過戈壁沙漠，若他們察覺不妥，應不會勉強下去，尤其他們的遺體距離車子只有3.2公里。

▼John Gerrish夫婦皆為資深行山者 ▼

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可能原因2. 水源受污染

當局已帶走當地一帶水源的樣本，以及John Gerrish一家的飲用水作化驗，並以John Gerrish一家遺體抽取的毒理學樣本作比對。暫時仍未有化驗結果。

值得留意的是，John Gerrish一家死亡地點附近的河道Merced River內，早前被發現有毒藻類。當局事發後封閉有關部分河道，並促請市民不要在那兒游泳、玩水或讓寵物飲用河水。

Merced River被發現有毒藻類，早前當局豎立警告牌。（San Francisco Chronicle）

可能原因3. 閃電

《紐約時報》報道，由於初步驗屍結果找不到死因，警方正調查當日事發一帶閃電情況，並將這個自然現象納入其中一個可能原因。

警方正將閃電納入John Gerrish一家其中一個可能死亡原因。(資料圖片／Marko Korosec /Solent News/視覺中國)

可能原因4. 其他可能原因

即使暫時看來，John Gerrish一家受有毒水源影響的機會似乎較大，不過這宗案件撲朔迷離，仍不能排除尚有其他可能性。

馬里科帕縣警長Jeremy Briese稱，「我們知道John和Ellen的家人好友渴望知道答案，我們的調查隊員正全日24小時工作。這種案件必須有條不紊地抽絲剝繭細心調查，遁一切有可能線索盡快找到答案。」

▼同時遇難的寵物犬Oski，也有豐富行山經驗 ▼

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