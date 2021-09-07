足球熱話︱法國球員昏迷39年辭世　與妻子譜寫最淒美愛情故事

世事往往以最意想不到的方式展開。

一個非緊急的膝部手術，不合時地遇上醫院一次罷工。人手不足之下，一個前足球員，遇上一個考試不合格的見習醫生。一次醫療失誤，他再沒有醒過來。

悲劇改寫他的一生，全家命運就此改寫。就算長期昏迷，妻子依然沒有放棄，拒絕為他安樂死，每天以愛灌溉，歷時39年直到他生命終結一刻。



1982年3月17日，退役不久的前法國國腳尚皮耶阿當斯（Jean-Pierre Adams）開始為未來打算。參加教練課程期間，他弄傷膝部韌帶，於是排期到醫院做手術修復。

尼姆是尚皮耶阿當斯效力的首間法甲球會，亦是在期間入選法國國家隊。（Twitter）

他在塞內加爾出生，10歲那年隨祖母移居法國，到埗不久獲得當地一對夫婦收養。童年生活貧困艱苦，一邊讀書，一邊在橡膠廠工作。

足球為他的人生打開一扇窗，在業餘球會踢出名氣後，獲法甲球會羅致，先後踢過尼姆、尼斯和巴黎聖日耳門。1972年效力尼姆期間，首次入選法國國家隊，他是高盧雄雞首批黑人球員之一，與隊友車素（Marius Trésor）組成的中堅組合，獲譽為「黑守衛」（La garde noire） ，德國傳奇名將碧根鮑華曾讚賞，二人是當時「全歐洲最佳中堅組合」。

司職中堅的尚皮耶阿當斯，是首批入選法國國家隊的黑人球員之一。（Twitter）

正當他仍為業餘球員時，在一次舞會遇上她，不同膚色的愛侶在那個年代難以被祝福，但尚皮耶阿當斯與後來成為他太太的Bernadette愛得難解難分。Bernadette向CNN承認，「最初我的家人無法接受，當時黑人男子與白人女子在一起不被看好。」

當時正值法國變革的年代，1968年刮起的一場5月風暴（May 68），文化和社會產生重大改變。「我們開始一起住，然後決定結婚。我寫信通知父母，母親邀請我們共晉晚餐。」自此之後，一切逐漸變好。兩人在巴黎楓丹白露（Fontainebleau）同居，1969年結婚，尚皮耶阿當斯那年只得21歲。

尚皮耶阿當斯一家三口。（Twitter）

他的足球生涯高開低走，沒有影響愛笑的尚皮耶阿當斯享受人生。退役後決定當青年隊教練，不料弄傷膝部韌帶，到醫院做手術那天遇上職員罷工，麻醉科醫生分身不暇，同時要照顧8個病人，遂將他交由一個因考試不合格未能升班的實習醫生手上——麻醉科醫生與這個實習醫生連串失誤，導致尚皮耶阿當斯心臟病發和腦出血，自此再沒有醒過來。

那個實習醫生後來承認，「我沒有能力應付交托給我的工作」，如此重大醫療失誤，他和麻醉科醫生直到出事後10多年，1990年代中期才被判罰，當地法院裁定二人緩刑一個月，罰款750歐元。

尚皮耶阿當斯在手術15個月後出院，回到位於尼姆的家中。他長年昏迷，口不能言，四肢不能動，卻可自行呼吸，也可張開眼睛和咀嚼食物。太太Bernadette每天細心照料，天天為他換上新的衣服，轉動身體和抹身。安樂死或許會令全家人輕鬆一點，但Bernadette一直拒絕，堅信昏迷中的丈夫尚有知覺。

Bernadette一直拒絕讓尚皮耶阿當斯安樂死，堅信昏迷中的丈夫尚有知覺。（Twitter）

間中Bernadette不在家睡，看護會察覺到尚皮耶阿當斯的情緒轉變，「他會感覺到不是我餵他吃飯和照顧他，看護告訴我，他跟平時不同。」Bernadette說，「我認為他有感覺，他一定能夠認出我的聲音。」

今年3月是他的73歲生日，Bernadette細數，「家中沒有人會忘記給尚皮耶禮物，生日又好，聖誕節和父親節也是如此。」一個昏迷多年的人，到底需要什麼禮物？「我們會買T恤或褲子那樣的禮物給他，因為我每天都會為他換衫。我也會買一些東西點綴他的房間，例如漂亮的床單或一些香薰。」

尚皮耶阿當斯妻子Bernadette到馬賽主場韋洛德羅姆球場參觀。（Instagram＠bernadetteadams）

她或許有點傻，守在丈夫床榻足足接近40年，拒絕放棄最愛的男人。她14419天的堅持，並未出現奇蹟，他最終沒有醒過來，9月6日辭世長眠。

殘酷的現實在前，世俗眼光視她如不切實際的傻子，不過直到尚皮耶生命最後一刻，Bernadette都謹守二人52年前結婚時的誓言，譜寫出一段淒美動人的愛情故事。

從今以後，環境無論是好是壞，是富貴是貧賤，是健康是疾病，是成功是失敗，我要支持你，愛護你，與你同甘共苦，攜手共建美好家庭，一直到我離世的那天。我現在向天主宣誓，向你保證，我要始終對你忠實！」 天主教結婚誓詞

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