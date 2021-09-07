F1︱平治官宣羅素下季夥拍咸美頓　保達斯離隊投愛快

等候多時，平治終於證實了這個消息：2022年度的車手組合，會由羅素（ George Russell）夥拍7屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）。

消息隨保達斯（Valtteri Bottas）明年加盟Alfa Romeo後獲確認，結束了這場平治2號車手之爭。即使咸美頓一直希望保住保達斯，終未能如願。



平治車隊公布，羅素來季將夥拍咸美頓出戰F1。（平治車隊官方Twitter）

保達斯2017年加盟平治，9次贏得分站冠軍，54次踏上頒獎台。車隊讚揚他是「平治自2017年4度贏得車隊總冠軍的要角，他與咸美頓的組合將會被記載為賽車界歷來最成功的其中一對拍檔。」

黑帝對保達斯「愛護有加」，很大程度源於這位芬蘭車手甘於擔當光芒萬丈的咸美頓身後那片綠葉，安份守己絕對不會嘗試搶對方風頭。

前文提要：

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咸美頓以長文深情告別保達斯。（Instagram＠lewishamilton）

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「保子」離隊消息一出，咸美頓即以長文大讚對方是「最佳隊友」：「我很自豪過去5年能跟保達斯共事，我們一起帶來4次車隊總冠軍，在起起跌跌之中互相推動對方。他是跟我合作過的最佳隊友。」

他續稱，保達斯的速度與復元力令人難忘，不過最令他欣賞的一點，是對方的為人，「你較你所想更偉大，我知道你的前途一片光明。 Valtteri，多謝你的支持和對車隊的貢獻，我會想念你，祝你未來一切成功，讓我們一起在這季創下佳績，為球隊拿下第8次冠軍。」

保達斯具備實力，又甘願擔當咸美頓身後的男人，惟他總是欠缺一點運氣，關鍵時刻不時遇上爆軚或各式離奇外，世界冠軍夢離他愈來愈遠，慘成「黑仔達」。平治一直在觀察，靜待將「親生仔」羅素接回車隊的最佳時機，保達斯已屆32歲，適逢F1來季大改制，日漸成熟的羅素接班正是時候。

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保達斯上季5個「黑爆」分站：

23歲的羅素2017年加入平治的年輕車手計劃，當季已獲得GP3系列賽冠軍，翌年即在F2封王，2019年畢業加盟F1車隊威廉士。平治對這位年輕英國車手3年來在威廉士的工作態度和表現高度評價，「如今他已準備好再進一步，往平治與咸美頓一起繼續發展他的事業。」

平治刊出羅素來季正式加盟的心路歷程。（平治車隊官網）

「官方正式宣布了，明年我將會成為平治的F1車手」， 羅素感言，「對我個人和車手生涯而言，這是特別的一天，也是百感交集的一天。下季能加盟平治，在事業踏出一大步，我感到很興奮又感恩，但同時意味我要跟威廉士的隊友和朋友告別。」他感謝威廉士給他的一切，在弱隊的掙扎絕非毫無意義，「我們為每次排位賽、每一分、每十分之一秒而戰鬥，無論如何困難，沒有一個人曾放棄，這點每天都在啟發我。」

他深知來季加盟平治絕非易事，但揚言會伸出雙手好好把握得來不易的機會。羅素形容新隊友咸美頓是「歷來最偉大車手」，「我小時候玩小型賽車時，已在仰慕他」，期待在對方身上學習賽車場內外的種種。

佐治羅素在比利時站因特殊情況下首度踏上頒獎台。（路透社）

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