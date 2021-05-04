F1︱平治二號車手爭奪戰　季初即傳保達斯位置危危乎　羅素等上位

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-04 17:46

一級方程式（F1）新賽季遠比車迷想像中精彩，除了前列的平治大戰紅牛外，「黑箭」內部的車手爭奪戰亦已掀起戰幔，平治二號車手保達斯與青訓產品佐治羅素力爭來季成為咸美頓的隊友。 英國傳媒《每日郵報》指平治隊內已對保達斯有不滿聲音，開季僅戰三站已傳出離隊傳聞。

上周末上演的F1葡萄牙站賽事，咸美頓早段犯錯，幸好及時補救，結果擊敗紅牛的韋斯達賓及隊友保達斯，取得職業生涯第97個分站冠軍。

咸美頓老貓燒鬚即補鑊 奪生涯第97個分站冠軍

有人歡喜有人愁，「咸爵爺」隊友的車房，比賽周末後一定不是味兒，事關保達斯排頭位起步，只能以季軍完成賽事，賽後他指戰車的感應器出現問題，使他的W12戰車頓時失去馬力，結果被「韋少」拉開5秒的距離。

保達斯以季軍完賽，在頒獎台上開一枝無癮的香檳。（Getty Images）

F1今季暫定賽程（按圖放大）：

平治內部傳不滿保達斯戰績

即使保達斯能夠登上頒獎台，領獎時也顯得心事重重，難道與車隊內的人事問題有關？英國傳媒《每日郵報》披露，平治內部對保達斯的成績有怨言，認為他未能交出相應的成績。沒有比較，沒有傷害，據悉車隊內認為上季曾做「替工」的佐治羅素（George Russell），單單在巴林薩基爾站的表現，足以證力有立足平治的能力。

現年31歲的保達斯過去4季成為「咸爵爺」的隊友，理應亦是他最大的敵人，即使他空有一個世界冠軍夢，可惜從實際戰績上仍然未能威脅咸美頓的位置。車隊話事人禾夫（Toto Wolff）曾經「爆響口」，指保達斯只是「阿二」（Wingman），這是一個他不願接受的事實。

平治給羅素的考牌戰 沒有咸美頓保達斯仍有得震無得瞓

頭位起步，季軍衝線，保達斯未能取得今季首個分站冠軍。（Getty Images）

車手榜前5位（截至葡萄牙站）：

二號車手大激鬥

開季僅3站，保達斯已經傳出被取代的傳聞，對這名31歲芬蘭車手必然不是一件好事，或多或少影響其後賽站的表現。

平治青訓產品﹑現任威廉士車手佐治羅素早已對保達斯的位置虎視眈眈，二人在意大利伊莫娜站（Imola）已在場上「攬炒」，羅素直指保達斯有意「送佢一程」，落車後立即走到保達斯戰車旁，不友善的大力拍向對方的頭盔。即使羅素及後為事件道歉，仍足見這場平治「凳仔爭奪戰」如何激烈。

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開季僅3站，已有傳聞指保達斯被取代，賽季長路漫漫可以怎過？（Getty Images）

葡萄牙站前10位車手：

+ 4 + 4 + 4

佐治羅素雖然今季仍然未有分數落袋，這名23歲的英國車手暫時表現不俗，加上戰力有改善的威廉士M12戰車，羅素在葡萄牙站以第11名起步，與殺入前十僅差0.05秒。縱然正賽只能以第16名衝線，羅素在比賽過程中已一再證明自己的能力。

外界相信，羅素取代保達斯只是時間問題，一般預期會是下個賽季，可是如今平治車隊內部爆出不滿，若保達斯再交不出貨或犯錯，季中換人也不是沒有可能。

佐治羅素一再證明自己的能力，目標當然是保達斯現有的平治位置。（Getty Images）

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