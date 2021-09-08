英超︱C朗首操賣口乖：要我做乜都得　曼聯周六料辦特別歡迎儀式

葡萄牙球星C朗拿度重返曼聯，昨日（7日）終於時隔12年後再踏卡靈頓訓練基地，舉手投足都成為焦點。



今夏從祖雲達斯轉投曼聯的C朗「計好晒數」，早前在對愛爾蘭的世盃外尾段領黃，使他在葡軍昨日鬥阿塞拜疆時停賽，從而提早離隊返回「紅魔」報到。

C朗延續曼聯7號傳奇 賽會破例開綠燈 有望提早向紅魔報到

C朗稱回曼聯全為費Sir 「我終於回到屬於自己的地方！」

C朗上周四晚已飛抵曼徹斯特隔離，直至昨日終於「出關」，並在相隔12年後重返卡靈頓訓練基地，進行回巢後首課操練。C朗到埗後第一件事，當然是跟前隊友兼現時曼聯主帥蘇斯克查見面，本來正常不過的場面，卻竟然變成熱話。

C朗跟曼聯主帥蘇斯克查見面，兩人衣著形成強烈對比。（Getty Images）

皆因從現場拍得照片可見，蘇帥身穿短袖訓練波衫及短褲，相反，C朗卻着上毛織長袖衫及牛仔褲。有網民不禁笑言，C朗似乎仍未適應曼市天氣，在接近30度高溫下以這個造型示人，「見到都熱」，應該不太舒服。

而蘇帥看來正在講解些什麼，C朗的表情卻顯得有點無奈，結果相片變成「潛力圖」，惹來網民為兩人設計不同對白。

達洛治（左二）深情望向C朗（右二），有趣畫面被傳媒拍下。（Getty Images）

C朗拿度重返曼聯卡靈頓基地後首課操練，展現出球星光芒：（按圖放大）

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英媒：C朗周六或獲特別儀式歡迎

之後C朗再跟未有參加國際賽的曼聯球員會合，包括費特、桑馬達及達洛治等，正式展開操練。雖然C朗只進行了簡單的帶球及傳球練習，但自帶「光環」的他仍備受注目。鏡頭就拍到達洛治在練習中「眼甘甘」望向這位球星，更展露出溫暖笑容，畫面十分有趣。

C朗最快有望於今周六對紐卡素時上演回歸曼聯後的「處子戰」；也有指他該仗將先列後備，或待至下周三對年青人的歐聯分組賽才會正選披甲。

不過，據英國《太陽報》報道，曼聯於周末主場賽事會為C朗舉行特別歡迎儀式，屆時他會在主持人介紹下獨自步出球場，接受奧脫福所有球迷的歡呼。

C朗身穿曼聯最新主場球衣的靚仔相：（按圖放大）

他接受曼聯官方頻道訪問時透露，自己對首戰相當期待，「我18歲就加盟曼聯，在這裡有很美妙的經歷，很高興能回家，這是我最正確的決定，也是個新挑戰。」

C朗又表示，會繼續在紅魔創造歷史，「我會幫球隊贏錦標，教練需要什麼的話，也可以叫我去做，我願意為此做任何事。」

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