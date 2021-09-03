英超｜C朗延續曼聯7號傳奇　賽會破例開綠燈　有望提早向紅魔報到

說起C朗拿度，必定想起「7號仔」，如今回歸曼聯，豈能不穿上屬於他的7號球衣。C朗回歸，連英超也要網開一面，破例讓C朗重披7號球衣，而原先7號球衣主人卡雲尼則改披21號。

另外，早前成為國際賽入球王的C朗，慶祝時過度興奮脫球衣領黃，使他在今個國際賽日提早畢業，有望提早向曼聯報到。



C朗拿度「愛回家」，回歸成名地曼聯，必定是今夏的轟動轉會之一，他的球衣號碼也成為眾人焦點。根據英超賽會規定，球員註冊程序後，所有球衣號碼不能中途轉「冧巴」，除非該球員離隊他投。

英超官網偷步宣布穿7號球衣？更大可能揀呢個大冧巴

C朗稱回曼聯全為費Sir 「我終於回到屬於自己的地方！」

C朗還是著7號最啱數。（資料圖片／Getty Images）

「例係死，人係生」，一切也有例外，畢竟他是C朗拿度，連英超賽會也要讓路，決定為C朗破例一次。曼聯官方網站宣布C朗加盟將重披7號球衣，而卡雲尼將接過丹尼爾占士的21號球衣，亦是他在烏拉圭國家隊的號碼。

C朗與卡雲尼未在場上合作，場外先有暖心舉動。（資料圖片／Getty Images）

【近代曼聯7號球衣主人（按圖放大）】

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C朗拿度當年加盟曼聯時，被時任領隊費格遜勸阻下揀選7號，其後故事人所共知，連C朗自家品牌也命名為「CR7」，7號球衣對C朗的確是意義重大。

C朗拿度能夠延續自己的7號傳奇，絕對是「球迷開心，C朗放心」，這名葡萄牙球星亦感激卡雲尼成人之美，「我本身不肯定可否再穿上7號球衣，我必須感謝卡雲尼，這是個極佳的舉動。」

C朗成為本周紅人，先宣布回歸曼聯，及後領葡萄牙國家隊在世界盃外圍賽梅開二度，絕地反勝愛爾蘭，同時打破伊朗名宿戴伊的紀錄，成為史上國際賽入球王，風頭一時無兩。

打破紀錄真的很興奮，C朗脫去球衣慶祝，後果就是換來一面黃牌，將錯過下周二（7日）深夜對阿塞拜疆的賽事，葡萄牙在周六深夜亦會與卡塔爾上演友誼賽。C朗下仗世盃外篤定停賽，國家隊亦做個順水人情，提早讓C朗離隊，換言之有望提早向曼聯報到，隨時在下周六主場對紐卡素登場。

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