足球熱話︱世盃外非洲區古怪一幕　守門員4秒輸12碼成史上最速男

非州波，古怪多。

世界盃非洲區外圍賽，馬達加斯加守門員一記攔截「挑戰」世界紀錄，有望成為史上最快輸12碼的足球員。



非洲足球一向多古靈精怪的事件發生，日前舉行的世界盃非洲區外圍賽第二圈，坦桑尼亞主場對馬達加斯加就發生震驚全世界的一幕，有球員竟在比賽中「衝擊」世界紀錄。

馬達加斯達龍門開波4秒輸12碼破世界紀錄逐格睇：（按圖放大）

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這場原本平平無奇的賽事，隨着球證的哨子聲展開。坦桑尼亞先將球傳後，數名中前場球員便跑上前場接應長傳，誰料馬達加斯加守將在沒有壓力下犯錯，解圍「踢空氣」。

皮球繼續飛向禁區，坦桑尼亞翼鋒見狀即衝前搶點，用心口將皮球撞橫再起腳，此時卻被敵軍守門員Melvin Adrien攔腰撞跌，應聲倒地。

馬達加斯加足球隊的最新世界排名是97位。（Twitter@CAF_Online）

整個過程只花了4秒，就連直播電視台才剛剛顯示出比賽分牌及時間。雖然Melvin Adrien攤開雙手「扮無辜」，但球證很快就直指12碼點，判罰極刑。

坦桑尼亞一聲「唔該」射入領先，最終更是憑這個入球險勝3：2，賽後更以兩戰得4分暫排J組榜首，大有機會爭逐首名出線資格；兩連敗的馬達加斯加就排小組包尾。

雖然也許未必是值得自豪的事，但Melvin Adrien以特別的方式「挑戰」了世界紀錄，他極有可能成為史上最快輸12碼的足球員，只是「成績」仍有待確認。

馬達加斯右守門員Melvin Adrien，正效力法國低組別球會Louhans-Cuiseaux FC。（Twtter@rzfd97）

翻查資料，最接近的「紀錄」出現在2016年，當年一場韋頓（Witton Albion）對車士打的英格蘭足總盃賽事，車士打後衛同樣是面對敵軍長傳時失誤，情急下犯下天條輸12碼，時間約為開賽後6秒。

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