足球熱話︱維多利亞上載老公「肉照」　46歲碧咸名將堆中鶴立雞群

碧咸一家近日在美國享受快樂時光，維多利亞竟在Instagram上傳一幅碧咸露出美臀的「肉照」，還附上一句：「周日快樂，不用客氣」，十分搞笑。

「萬人迷」碧咸一直是世界級男神，即使已屆46歲，無論身型與外型均不減當年。近日一場足球慈善賽，他跟一眾年紀相若的前隊友和各國巨星合照，形成殘酷對比，連較他細11年的朗尼，也較他蒼老許多。



Victoria在Instgram大方分享丈夫碧咸「肉照」。（Instragram＠VictoriaBeckham）

碧咸與維多利亞這對老夫老妻，結婚多年依然情趣多多。近日他們和一眾子女享受美國邁阿密的陽光與海灘，不時到沙灘「同陽光玩遊戲」。

維多利亞最新上傳一張碧咸在家中泳池曬日光浴的照片，只穿內褲的他俯躺在池邊，內褲更被拉低露出大半臀部。她還抵死地留言道：「周日快樂，不用客氣」（Happy Sunday, you’re welcome!😎），更特別聲明照片由她本人經手。

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▼ 碧咸一家的美國生活 ▼

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社交名人和網民對Victoria的帖子反應踴躍。（Instragram＠VictoriaBeckham）

這個帖子迅即廣受愛戴，1小時內已獲20萬讚好，至今15小時累積近百萬人。不少人感謝維多利亞的慷慨，美國時尚界名人Derek Blasberg更稱：「今天是個滿月呢！」（It's a full moon today!），後面還加上一個心形符號。

碧咸外型「屈機」，已非朝夕之事，彷彿吃下「防腐劑」的他，保養得宜，歲月不單未在他身上留下太大痕跡，成熟型男魅力甚至更勝當年。正所謂「沒有比較，沒有傷害」，早前聯合國兒童基金（UNICEF）一年一度的足球慈善賽Soccer Aid，碧咸與一眾昔日巨星和前曼聯隊友聚首時形成強烈對比，任何一位跟他同框時都顯得又肥又蒼老，尤其是其中一張他跟朗尼和史高斯的合照：左方的史高斯已成白頭翁，右邊的朗尼已為白鬚公，只有居中的碧咸風采依然，而朗尼足足較碧咸年輕11歲之多！

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▼ 碧咸與眾星的距離 ▼

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