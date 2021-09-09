東京奧運｜郵政推出特別紀念郵票祝賀　香港運動員奪六獎牌創佳績

香港郵政今（9日）早透過社交網站宣布，將於10月28日發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品，並由即日起接受預訂，截止訂購日期為9月21日。



香港郵政早上公布，將會特別推出奧運紀念郵票，祝賀港將在東京奧運創佳績；圖為嵌有5枚各面值10元郵票的小型張。（郵票 ‧ 郵趣@Hongkong Post Stamps Facebook）

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為慶祝中國香港代表團的傑出成就，香港郵政發行別具意義的郵票小型張，嵌有一套5枚全新設計的郵票，分別展示了劍擊、游泳、乒乓球、空手道及場地單車項目，並印上所有奧運得獎健兒肖像，倍添收藏價值。

據香港郵政的訂購網站顯示，除了價值50元的小型張外，還有售價80元的套摺，以及各式首日封。市民可以由今日起預訂，截止日期為9月21日，而郵票的發行日期則是10月28日。

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在東京奧運，港隊健兒歷史性地勇奪6面獎牌，分別是1金2銀3銅。張家朗在男子個人花劍率先奪冠，成為香港史上第二名奧運金牌得主。之後，何詩蓓連贏女子200米自由泳及100米自由泳的銀牌，成為香港史上首位在一屆奧運贏得兩面獎牌的運動員。

李皓晴、杜凱琹及蘇慧音合力為香港贏得乒乓球女子團體賽銅牌，劉慕裳亦在空手道女子個人形賽摘銅。最後，李慧詩在女子場地單車爭先賽奪得銅牌，贏得個人第二面奧運獎牌。

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有興趣的市民可於即日起在郵票策劃及拓展處網頁（stamps.hongkongpost.hk）或Facebook專頁（www.facebook.com/HKPStamps）預訂該款郵票小型張及相關郵品，亦可下載並填妥訂購表格，交回任何一間郵政局（流動郵政局除外），或投寄至「香港郵政總局郵政信箱11968號香港郵政集郵組」或「簡便回郵15號香港郵政集郵組」（只適用於本港投寄）。郵政局亦備有訂購表格供取用。截止訂購日期為9月21日（星期二）。

香港郵政連結：網上預訂這套郵票

有關上述特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁或「郵購網」流動應用程式查閱。如有任何疑問，可致電集郵組熱線27855711查詢。

此外，為祝賀香港運動員以2銀3銅的佳績完成在東京2020殘疾人奧運會參與的比賽項目，香港郵政亦將發行另一款郵票以資紀念，詳情將於稍後公布。

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