東京奧運︱香港隊今屆為何大爆發？　歷史佳績絕非一朝練就

以往奧運會對香港人而言，大都是欣賞外國運動員表演的體育盛事，奪取獎牌的機會微乎其微。由1952年赫爾辛基奧運首度派隊，到1996年阿特蘭大奧運才由「風之后」李麗珊的滑浪風帆金牌，取得零的突破。

對上16次參加奧運，才合共取得3面獎牌，2020東京奧運港隊卻在同一屆奧運會之內一口氣贏得6面獎牌之多。 到底有什麼原因，促使香港隊突然大爆發？



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東京奧運之前，香港隊歷來合共得到3面奧運獎牌。第一面是「珊珊」李麗珊1996年奧運的滑浪風帆金牌，第二面是相隔8年後，「乒乓孖寶」李靜和高禮澤2004年雅典奧運的乒乓球男雙銀牌；第三面是再隔8年後，「牛下女車神」李慧詩2012倫敦奧運的場地單車爭先賽銅牌。

▼1996-2012奧運香港獎牌得主 ▼

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由1996年起，香港隊恰巧隔屆奧運有獎牌，今次距離倫敦奧運也是相隔一屆，一下子得到1金2銀3銅共6面獎牌，由「隔屆有牌」變為「隔日有牌」，為港人頻頻送上驚喜。

▼2020東京奧運香港獎牌得主 ▼

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港隊奧運成績表突飛猛進，當中涉及多個不同因素，加上天時、地利、人和，不能一概而論，稍為歸納之下，包括以下五大原因：

1. 多年培訓步入收成期

江旻憓曾一度登上女子重劍世界排名第一。（楊宇翹攝）

由以往隔屆奧運才有獎牌，到今屆突然贏得6面，很易令人產生香港運動員「突然爆發」的錯覺。其實奧運會說得上是運動競技層次最高的大賽，入圍門欖極高，能置身其中已非易事，參賽運動員個個都是強手，能踏上頒獎台，幸運成份微乎其微。

以香港運動員為例，他們絕非一夜之間「變勁」，近年持續有運動員在國際大賽有成績。「微笑劍后」江旻憓曾登上女子重劍世界排名第一，「香港女車神」李慧詩曾3奪世界冠軍、爭先賽一度20個月保持不敗，張家朗2017年勇奪世青賽男子個人花劍冠軍，之後屢次在世界盃賽事入三甲，何詩蓓一路在世錦賽拾級而上，並多次在國際賽奪金，劉慕裳先後在世錦賽和亞錦賽獲獎，更曾打破日本「空手道女王」清水希容的87場連勝紀錄。此外，羽毛球和乒乓球運動員亦多次在大賽登上頒獎台，隨便數數已可列出連串豐功偉績，其他運動員戰績請恕未能盡錄。

由此可見，香港運動員近年已達到或相當接近世界級水平，那年運動員本身、教練團隊及運動總會長年努力達到的成果，只是平日大家未必留意得到。去到奧運舞台全城關注，剛好今屆多個項目運動員步入收成期，把握機會發光發亮，創下佳績。

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2. 突破心理樽頸

李慧詩為2019世界錦標賽爭先賽及競輪賽冠軍，披起「彩虹戰衣」應戰。（資料圖片／UCI）

運動員具備實力，不代表比賽時一定發揮得到。全球矚目的奧運舞台，別說是志在參與的選手，就連世界頂級名將，也直言會感到緊張。每個人在大舞台也會感到膽怯，香港運動員也不例外，如昔日乒乓球項目曾數次有機會爭牌，去到關鍵時刻卻總是手緊失準，發揮不到最佳水平，終於獎牌擦身而過。

正如今屆連奪兩面游泳銀牌的何詩蓓所言，「比賽發揮好壞，80%與心態有關，另外20%才是體能，所以控制好心態便可有好表現」，頂級選手實力旗鼓相當，兩強相遇勇者勝，心理質素至為關鍵，今屆香港運動員很大程度上改掉心理質素欠佳的老毛病，一方面是實力提升帶來的自信，另一方面是運動員心理質素確有提升，二者均印證香港精英運動員水平已上升到另一層次。

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3. 神級教練指導

男子花劍隊的法籍教練教練Greg，是香港隊實力極速提升的關鍵人物。（高詩琦攝）

一個不太被重視的因素，是個別港隊陣中的世界級教練，當中首推男子花劍隊的法籍教練Greg（Gregory Koenig）。他不止為男花注入先進歐陸式訓練方法，增添趣味之餘，也提升訓練效率。

他為每個劍手度身訂造專屬訓練計劃，但基本每周只有3課打劍訓練，其餘課節會安排隊員打排球、羽毛球、玩War Game，甚至去沙灘都試過，既訓練隊員的身體協調、反應等，也能保持他們的新鮮感和頭腦靈活度，始終花劍最講求的就是靈活。

Greg本身也無甚架子，不論資歷深淺、能力高低，跟每個運動員打成一片。要知道港隊每位劍手都相當「有性格」，但Greg都有方法把大家團結起來，每課訓練氣氛之好，從疫情期間，所有花劍運動員甚至從沒有缺席過任何一課練習可見，也足證他功力深厚。他重視團隊中每一個成員，樂觀正面的態度感染每個運動員，令整個團隊團結一致，一起向同一目標邁進。

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比索教練與何詩蓓與另一港將楊珍美合照。（Twitter＠RickBishop）

除了Greg之外，何詩蓓就讀的密歇根大學泳隊總教練博譚（Mike Bottom）和教練比索（Rick Bishop），也是游泳界著名的教練，當詩蓓去年回港受訓時，帶着教練給她的訓練計劃繼續練，並時刻關注她的訓練進度。

已轉任為路易斯安那州立大學（Louisiana State University，LSU）總教練的比索，今夏更特別從美國來港，訓練何詩蓓、何甄陶、楊珍美等一班留學美國的香港泳手。之後比索一路陪伴何詩蓓由香港走到東京，每天親自教路，見證看徒踏上奧運頒獎台一刻。

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4. 乒乓球隊獲中國國家隊支援

上一面港乒奧運獎牌得主便是今日的教練李靜，如今在他指導下再出奧運獎牌選手，饒有傳承的意味。(楊宇翹攝）

乒乓球是香港持續多年有力在奧運爭取獎牌的運動項目，中國國家隊的支援，是當中一大優勢。中國乒乓球隊長年以來實力超班，人才輩出，港隊不時北上交流訓練，在水平提升方面獲益良多。

為預備今屆奧運，杜凱琹自去年11月在中國鄭州戰畢世界盃後，就留在內地集訓8個月之久，其他港隊球員亦有北上集訓，她說：「之後中國乒協給我們機會，與國家隊組成國家聯隊出戰中國乒乓超聯，他們水平好高，常跟他們練習自己的能力也會提升，看到他們練到晚上9點、10點也會再加練體能，這啟發到我。」

奧運前，香港乒乓球全隊在中國集訓兩個月，最早在河南隊訓練，繼而到國家二隊訓練一個月，最後十日更能跟國家一隊一起練習，日夕與高水平球手訓練，對實力和心理上提升均有顯著效果。

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5. 天時、地利、人和

劉慕裳在空手道個人形項目奪銅，可一不可再。（路透社）

今屆奧運對港隊來說，也說得上是集合天時、地利、人和。日本位處亞洲，跟香港只有一小時差距，運動員不用適應時差，又不用坐長途機，是一個些微優勢。

另一方面，突如其來的新冠肺炎疫情，令奧運會延期一年，對個別運動員有利亦有弊，例如在2018至2019年狀態大勇的李慧詩，已預備好在2020年爭牌，她由2012年開始，已調校好四年一度的奧運周期，延期一年，難免對她有影響。這同樣適用在不少海外名將身上，美國游泳隊、田徑隊和劍擊等團隊今屆賽事明顯失準。

疫情令歐美不少國家一度封城，影響訓練和比賽，大家均處閉門練兵狀態，為奧運賽事增添不確定性，難以估計對手實力。如此一來，頂級選手之間實力差距收窄，從今屆賽事可見，多個項目不乏爆冷賽果，如意大利在田徑場上驚喜豪取5金，百慕達、聖馬力諾、土庫曼、布基勒法索等多個小國冒起，首度在奧運贏得獎牌。

最後當然不得不提可一不可再的空手道個人形項目，今屆奧運首設這個項目，但下一屆已被剔除，因此香港選手劉慕裳只得今屆奧運這個唯一機會爭牌，她亦成功把握住。「如果早4年或遲4年，我的身體狀況不會有這樣的狀態。最當打的時候，能夠爭取奧運獎牌，我是一個好幸運的運動員。」

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總結：

精英運動發展涉及多方面不同因素，也是一代接一代教練和運動員持續努力和投入之下得出的成果，上述僅為籠統簡單歸納，定必尚有其他不同因素牽涉在內。香港在2020東京奧運奪得6面獎牌，既為驚喜，也是香港運動員實力和努力的印證。獲得獎牌的運動以外，不少項目在奧運的表現也有長足進步，佳績能否持續下去，便有賴政府、市民持之以恆的支持。