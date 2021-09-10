全運會｜李慧詩東奧後首戰　女子團體競速賽拍楊礎搖資格賽出局

「香港車神」李慧詩在東京奧運爭先賽奪得銅牌後，事隔一個月再上戰線，在陝西全運領軍出戰女子團體競速賽，惟未能晉級。



李慧詩在東京奧運之後，轉戰全運，今早伙拍師妹楊礎搖出擊。她們在資格賽與遼寧隊同場，造出34.242秒，先於遼寧衝線。惟港隊的總成績在12支參賽隊伍中排第10，未能打入前八，無緣晉級。成績顯示，港隊在第一圈的成績包尾，李慧詩在第2圈成績排各隊第3。

全運會｜李慧詩周五戰團體賽爭牌 攀岩代表歐智鋒任開幕禮持旗手

李慧詩重返戰陣第一擊，表現不錯但未能晉級。（資料圖片）

東奧此項目奪得金牌的鮑珊菊，與同樣來自河南的隊友郭裕芳，以「聯合隊」名義，首名晉級，同隊尚有東奧金牌組合的另一名將鍾天使。

楊礎搖伙拍大師姐出戰女子團體賽，首圈出局。（資料圖片）

港隊單車隊明天會繼續出擊，李慧詩、李海恩及楊礎搖於明天下午出戰強項爭先賽，楊礎瑤亦有報名女子 250 米計時賽，與隊友程嬿珊出戰。羅子駿、杜棹熙及陳鍵烽亦會在男子爭先賽出場。

李海恩在instagram直播隊友比賽過程，即時顯示賽果。（影片截圖）

男子團體追逐賽，梁嘉儒、伍柏亨、梁峻榮及高肇蔚在資格賽得第10。而李思穎、梁寶儀、楊倩玉及逄瑤則在女子團體追逐賽資格賽得第9，均未能晉級。

更多相關新聞：

李慧詩：已準備好慢慢退下來 難離難捨最愛的單車︱東京奧運餘溫

李慧詩奧運奪銅｜女車神爭先賽挫德國勁敵 勇奪港隊今屆第六牌

李慧詩奧運奪銅｜香港回憶裏總有她的關鍵字 一起成長一起強大

李慧詩奧運奪銅｜沈金康盛讚愛徒非常努力 感謝港人支持李慧詩

李慧詩奧運奪銅︱香港女車神與她頭盔上的獨角獸 堅定信念創歷史

李慧詩奧運奪銅｜李慧詩再戰奧運學會信任團隊 港人支持成力量

東京奧運．李慧詩｜留過汗水 掉過眼淚 沒退路的奧運 車神不怕

【李慧詩奧運爭先賽四強】：（按圖放大）

+ 7

【李慧詩爭先賽資格賽以第9名晉級】