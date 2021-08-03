東京奧運．李慧詩｜留過汗水　掉過眼淚　沒退路的奧運　車神不怕

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7月25日，出發東京前兩天，將軍澳香港單車館。

李慧詩正在橢圓形的賽道上高速衝刺。

教練與工作人員高聲叫喊，揚手頓足。

聽不明他們叫什麼，只知道那是激勵「女車神」快點、快點、快點、快點、快點……

車輪在木板賽道上高速飛馳，隆隆作響。衝完了，館內回復一片寂靜。

總教練沈金康趁空檔問我，其他香港運動員戰績如何。

那時還未出現張家朗和何詩蓓的一金兩銀。

「希望大家成績好，有獎牌，我們的壓力可以少一點。」

其實，全城還是期待李慧詩。

李慧詩。（余俊亮攝）

這兩年，關於她的聲音，多了、雜了。

她一度關閉Facebook專頁。

也好，耳根清淨。

畢竟她的日子已夠不容易，尤其這5年。

還記得5年前里約奧運，她在競輪賽次圈炒車，留下大面積皮外傷，之後於爭先賽8強不敵德國的禾高，獎牌夢碎。她哭了。

「我一直訓練自己，在睡不好的情況下都要盡全力去踩，傷口的痛，沒所謂，我忍到，但心好痛。」

其實，傷口的痛，是她每20分鐘就要施麻醉藥去忍。

心痛，更是夜深人靜之時，只能獨自承受。

傷口的痛，能忍，但心好痛。（資料圖片；梁鵬威攝）

後來事過境遷，以為一切都會好。沒想到奧運後兩個月，她的教練「普普」普林俊在廣州猝逝。

每天跟自己一起生活、一起笑、一起捱、一起成功、一起失敗的人，一瞬間就消失了。

喪禮上，李慧詩跪地痛哭。

那是一道好不起來的傷疤。

但她不得不重整旗鼓。

2017年4月，普普離開之後的第一個世錦賽，正好在香港主場舉行，她拿了一面爭先賽銅牌。對她而言，是失望的。

「普教練離去對我影響太深遠，無人會理解我的難過，我想用點時間放下一些事。」

她開始避談東京奧運。

她想家，她想朋友。

她不想離鄉別井，她不想準備奧運。

2017下半年，她完成亞洲室內運動會之後宣布，暫不參加任何比賽。脫離單車生活，去了讀書，成為浸大人文及創作系學生。

女車神要退役？

幾個月後，她說：「還是做回自己吧。」

她回來了。

離開單車生活，想了幾個月，李慧詩回來了。（資料圖片；盧翊銘攝）

2018年，她回歸單車隊，更兼當教練助理，一邊學習教練工作，一邊備戰雅加達亞運。不同的是，她多了女子短途隊友，不再單打獨鬥，李海恩、馬詠茹、李燕燕，單車隊的生活，不再孤單。

事實上，自她在里約奧運炒車後，外界一直在問，李慧詩還能嗎？

她用亞運2金1銀、以及2019世錦賽單屆兩件彩虹戰衣證明，世界是屬於強大的人。

2019年後的事，你我都知道——說的是她在爭先賽21個月不敗，說的是世界因為疫情變了樣，說的是東京奧運變成2020+1。

但她對於單車的堅執，還是老樣子。

李慧詩就是強大。（資料圖片；梁鵬威攝）

今天，大抵是香港人對於東京奧運最期待一天。

李慧詩要登場了。

找回她5年前在里約奧運說過的。

「一直以來，為了一塊好想好想得到的奧運獎牌，出盡全力，感覺就是明明開盡了好多個引擎，但仍覺累。我是否去到盡頭了？是不是不可能了？然後，我撐過去了。」

她撐過去的人事物，比我們所知所想的都要多。

撐到今天，已沒退路。

但她不怕。

因為，走過入生裏艱難的五年，李慧詩就是強大。