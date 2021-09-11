全運會｜李慧詩爭先賽出線明早戰1/16決賽　資格賽成績勝東奧

「港隊車神」李慧詩展現強者實力！港隊在全運會有望爭牌的項目，場地單車女子爭先賽今午展開。「香港車神」李慧詩在200米計時資格賽以總成績第3名出線，繼而於1/32決賽輕鬆擊敗河北對手。



李慧詩在東京奧運閉幕日早上舉行的爭先賽，奪得銅牌，相隔一個月，她在全運會出戰此強項。4年前天津全運會，李慧詩在此項目奪得銅牌。

李慧詩在上屆全運爭先賽得銅牌，今屆挾東奧銅牌之威，再戰全運。（資料圖片）

下午先舉行200米計時資格賽，李海恩為首先出場的港隊成員，造出11.319秒，較東奧資格賽11.232秒為慢。接着出場的是李慧詩，造出10.514秒，隨即領先各車手，此成績較之於東奧爭先資格賽造出10.538秒，快0.024秒，但不及其亞洲紀錄10.387秒。小師妹楊礎搖則造出11.679秒。

李慧詩在東奧贏得銅牌，全運維持不俗水準。（資料圖片）

李慧詩的領先地位及後被中國隊主力，代表上海的鍾天使趕過。她於東奧有份為中國衛冕女子團體爭先金牌，今回造出10.449秒，刷新全國紀錄而超越李慧詩。及後江蘇隊的翟菲造出10.481秒，而其他東奧中國隊選手郭裕芳及鮑珊菊，成績落後於李慧詩。資格賽結束，李慧詩在資格賽以第3名出線。李海恩及楊礎搖排25及26位，均無緣出線。

楊礎搖出戰團體競速及爭先賽，未能出線。（資料圖片）

李慧詩於傍晚舉行的1/32賽事，輕鬆河北選手劉天姿，晉級明天早上展開的1/16決賽。倘保持成績繼續晉級，李慧詩將於星期一爭奪獎牌。

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【李慧詩奧運爭先賽四強】：（按圖放大）

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【李慧詩爭先賽資格賽以第9名晉級】