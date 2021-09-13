足球熱話︱C朗又贏美斯一仗　重返曼聯旋風式打破球衣銷售紀錄

一個夏天，兩大球王齊出走。美斯離開效力大半生的巴塞隆拿，轉投巴黎聖日耳門；C朗拿度告別都靈和祖雲達斯，重返成名地曼聯。兩宗轉會均大大刺激球衣銷量，美斯刷新的PSG球衣銷售紀錄，C朗不足8天便打破。

換個方式，兩大巨星再度較量，不過今次C朗擁有兩大優勢，令他輕鬆勝出。



銷售網站Love the Sales的研究數據指出，自從C朗9月2日落實加盟曼聯，8天時間內他的7號曼聯球衣銷售額已高達1.87億英鎊（約20億港元），更勝早他3個星期轉會的美斯，所售出的30號PSG戰衣。美斯新球衣至今銷售額為1.04億英鎊（約11.18億港元）。

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C朗重返曼聯，不止帶領球隊贏波，還為球會帶來巨額球衣銷售收入。（Getty Images）

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相關銷售數據同時反映，C朗的曼聯球衣創下英超歷來最迅速銷售紀錄，網上搜尋「朗拿度7號球衣」（Ronaldo 7 shirt）的次數，較去年夏天大升600%。疫情下零售市道慘烈，曼聯卻因C朗的關係，球衣銷售增幅高達62%，說得上是環球零售寒冬之中的逆市奇葩。

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美斯加盟PSG，球衣銷售量驚人，但仍及不上重返曼聯的C朗。（Getty Images）

事實上，C朗由落實重返曼聯一刻開始，已經不斷打破球會以至全球各項銷售紀錄。曼聯官方零售合作夥伴Fanatics早前確認，單是C朗加盟後1小時內，已創下曼聯網店歷來單日銷售紀錄，並只花上4小時，便打破北美地區以外單一體育商品網站單日最高銷售紀錄。

縱觀Fanatics銷售網絡，C朗亦力壓美斯，成為轉會後24小時內球衣銷量之王。曼聯以不足1300萬英鎊轉會費，將C朗由都靈帶回曼徹斯特，單是加盟短短日子球衣銷售為曼聯帶來的1310萬英鎊銷售分成，已足夠支付有多。相對而言，美斯球衣銷售為PSG帶來的銷售分成為730萬英鎊。

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經過各方努力之下，C朗重披經典7號球衣，帶動銷售屢創新高。（Getty Images）

C朗球衣銷量輕鬆贏美斯，一方面是他能重披經典的曼聯7號戰衣。曼聯今季7號球衣的原主人卡雲尼讓愛，加上英超賽會破例，讓重返曼聯的C朗拿度，得以再度披上這件為人熟悉的戰衣。

C朗首度效力曼聯6年，均穿上7號，在他整個球員生涯之中，大部分球季也是穿上這個號碼，只有在母會士砵亭一季的28號和加盟皇家馬德里首季時的9號為例外。

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美斯在PSG改穿30號球衣，新波衫銷量不及C朗。（路透社）

PSG的10號球衣由尼馬擁有，傳聞指，這位巴西球星主動提出將這號碼交給新加盟的老友，惟美斯拒絕對方好意。美斯在巴塞生涯穿過3個號碼，除朗拿甸奴2008年離隊後，所承繼的10號球衣外，還有加盟頭兩季時的30號球衣，以及2006至2008年時的19號。由於 PSG的19號球衣已由西班牙中場沙拉比亞穿上，美斯遂選擇回到最初的起點，改穿30號。

與此同時，相對美斯離開熟悉的母會，改到缺乏競爭性、甚至被視為「農民聯賽」（Farmer's League）的法甲發展，C朗拿度在恩師費格遜穿針引線下重返成名地曼聯和全球推廣工作首屈一指的英超，無論故事性和震撼程度均更勝一籌，相信對刺激銷售也有一定助力 。再者，曼聯全球球迷基礎本身就較PSG龐大，C朗今仗可謂贏得極為輕易。

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