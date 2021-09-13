英超︱C朗回曼聯帶來意想不到即時影響　沒有隊友敢再做這件事

當C朗拿度重返曼聯的消息一出，可能會有人質疑，「他已經36歲了，還能為球隊做什麼？」

重披紅魔戰衣第一擊，他的兩個英超入球已是最佳回應，不過隊友李爾格蘭在直播訪問中，大爆C朗來投後帶來的一項相當有趣的即時影響。



曼聯後備門將李爾格蘭（Lee Grant）接受talkSPORT訪問，當被問及C朗加盟對球隊有何改變時，他舉出一個例子。

曼聯後備門將格蘭（左3）受訪，大談C朗加盟後對曼聯的影響。

曼聯習慣比賽前一天在球會預定的酒店集合，周六（11日）對紐卡素前一晚，全隊一起吃晚飯。格蘭說，「通常在一個星期五晚上，吃過晚餐後，會吃一點垃圾食物。」他細數酒店餐廳內已預備的一系列甜品，「例如有蘋果批、吉士撻，也有布朗尼蛋糕和忌廉或其他什麼的。」

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C朗加盟曼聯，不止在球場內，連球場以外對隊友的影響力一樣宏大。（Getty Images）

所有隊友都想知道……

然而C朗的存在，令一眾曼聯隊友立即改變這個習慣，「我告訴你，沒有一個球員伸手拿蘋果批或吉士撻，也沒有人夠膽起身取布朗尼，因為每一個人都是坐着，有人問我：『基斯坦奴碟子上有什麼呢？』」

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「於是我們都開始八卦起來，想知道C朗在吃什麼。明顯地，那是你能夠想像最乾淨、最健康的食物。」格蘭笑說，「沒有任何一個球員，夠膽起身拿垃圾食物來吃，令我忍不住大笑起來。」聽到此處，包括前英格蘭國腳戴倫賓特在內的3位主持，均已捧腹大笑。

3人追問，到底C朗餐碟中有什麼食物時，格蘭補充，「他吃了數碟，我告訴你其中一碟之中，有藜麥、牛油果和幾隻烚蛋。」

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C朗向來吃得健康，甫加盟已嚇得隊友不敢吃甜品。（Instagram＠Cristiano）

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格蘭說到這裏，不期然想起C朗前曼聯隊友艾拉（Patrice Evra）的經典訪問：「我要向每個人發出忠告，當基斯坦奴邀請你到他家共晉午餐，一定要說不。」

更難忘的，是他之後提到，C朗在家請客的午餐之中只有沙律和白烚雞胸，還要「連果汁都無，只有水」時，那副嫌棄到不行的表情。自此之後，「到C朗家吃飯」，便成為他所有隊友眼中的「大懲罰」。

C朗前曼聯隊友艾拉說起到對方家中吃飯時，露出嫌棄到不行的表情堪稱經典。（網上圖片）

跟C朗做隊友是……

回說格蘭的訪問，這位已屆38歲的曼聯後備門將，上陣機會不多，口才卻相當了得，他搞笑地說，「大家留意，這男子身型一流，他是僅次於我之後，球會目前第二身材最佳的球員。」

36歲的C朗的身材愈來愈Fit。（Instagram＠Cristiano）

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大家都想知道，跟C朗拿度做隊友有什麼感覺？他本人到底是怎樣的？

就連出道超過20年的格蘭亦稱，「我發現，自己有數次鬼鬼祟祟地偷望C朗在做什麼，有一至兩次給他發現了，或許他會覺得我有點古怪。」格蘭估計，類似情況相信也曾在其他隊友身上出現，「有個年輕門將告訴我，他的經歷幾乎跟我一模一樣」。

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曼聯門將格蘭大談跟C朗做隊友的點滴。（Instagram）

可是C朗不希望自己擁有特殊地位，「他希望被視為隊中一分子，要求得到跟隊友一樣的待遇。」

格蘭稱，「他落到球場便在做慣常熱身動作，跟預期中一樣，就是頂級職業球員會做的事。」即使C朗力求成為球隊一員，格蘭大讚對方訓練時的表現絕對配得上巨星地位，「他絕對是一流的。」

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