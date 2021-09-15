全運會開幕｜港隊上屆獎牌數破紀錄　不可不知的全運五件事

香港運動員在東京奧運的佳績，令市民對港將史無前例地關注，緊接奧運及殘奧舉行的第十四屆全國運動會（全運會）也成為焦點。

偏偏在開幕禮的今天（15日），部份項目已完成賽事，奪得一金一銅的「牛下女車神」李慧詩也在今晚回港。到底全運會為何有此安排、這個國家級運動會，又有什麼特色？



一、未開幕已比賽？

第十四屆全運會在陝西省西安市舉行，日期為9月15日至27日，今晚便在西安奧體中心體育場揭幕。賽期乍看只得13日，但事實上，跟過往多屆賽事一樣，比賽早在正式開幕前多月便展開，除了早期的資格賽，亦有部份「先期項目」在開幕前已決出獎牌，包括場地單車、跳水等，羽毛球、足球等項目也提早展開。

「先期項目」是全運會一種慣例、更是必需，由於全運會的比賽項目、場數甚至比奧運會更多（今屆共35個大項目、410個小項），部份項目也不在主辦省份舉行，難以全部塞進兩星期正式賽期。為了遷就比賽地點、避免跟國際賽事賽期衝突等，就將「先期項目」安排在開幕前舉行。

二、上屆全運港隊成績如何？

香港隊2017年在第十三屆全運會勇奪破紀錄的16面獎牌，其中場地單車是最豐收的項目，獲得2金1銀2銅；劍擊方面也獲1銀2銅。比較特別的是游泳方面，已故香港泳手杜敬謙與孫楊等組成「浙港隊」，獲得男子4X100米自由泳接力銀牌。

上屆全運會港隊成績：

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三、今屆港隊有幾人參賽？暫時成績為何？

港隊今屆共派出169名運動員出戰18個項目，其中攀岩運動員歐智鋒將擔任全運會開幕式香港代表團持旗手。

李慧詩競輪賽增添一銅。（影片截圖）

成績方面，港隊在強項場地單車已奪得1金2銅，包括「牛下女車神」李慧詩在爭先賽的金牌及競輪賽的銅牌，男將梁嘉儒也在男子全能賽奪得一面銅牌。年輕女車手李思穎在女子全能賽獲得第4名，雖然未有獎牌，但以首戰全運會而言，成績已相當驕人。

梁嘉儒奪得個人首面全運會獎牌，顯得相當激動。（香港單車總會提供）

認識梁嘉儒：【我的名字．梁嘉儒】在單車隊中默默陪襯 游走放負和堅強之間

梁嘉儒在全運會登上頒獎台，喜上眉梢：

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李慧詩爭先賽決賽首回合勇挫鍾天使（按圖放大）

四、全運會部份項目難度不比奧運低？

雖然全運會是國家級賽事、並非奧運會這樣的國際大賽，但在部份屬中國隊強項的項目，不同於奧運會對每個國家代表設有人數上限，全運會是全國頂尖選手一同競爭，要奪得獎牌，難度不會比在奧運會低，例如乒乓球、羽毛球、跳水等。跳水最受注目的，是全紅嬋、陳芋汐和張家齊3名奧運金牌得主，一同爭逐女子10米跳台獎牌，競爭非常激烈；馬龍早前宣布退出全運乒乓單打，專注團體和男雙金牌，也引來一時哄動。

全紅嬋繼東京奧運後，強勢出戰全運會10米高台跳水決賽。（直播截圖）

五、「廣場舞」也是全運項目？

全運會由上一屆開始設有「群眾項目」，當中又分為「比賽類」和「展演類」，今屆賽事的群眾項目中，比賽類包括乒乓球、羽毛球、網球、足球、籃球、氣排球、毽球、輪滑、龍舟、地擲球、圍棋、象棋、國際象棋、橋牌、中國式摔跤共15個項目；展演類包括廣場舞、廣播體操、健身氣功和太極拳。雖說是群眾項目，但亦必需經選拔方可參加。不過由於疫情關係，群眾項目需要延遲舉行。

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