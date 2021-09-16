李慧詩戰畢奧運全運終返港　未計劃再戰運動會：機會留給隊友

「牛下女車神」李慧詩連續出戰東京奧運和陝西全運，周三晚（15日）終於抵港，她偕隊友李海恩、楊礎搖、程嬿珊、羅子駿和杜棹熙，在周四（16日）凌晨步出香港國際機場接機大堂，接受傳媒訪問。

戰畢兩個大型運動會，李慧詩坦言會先休息，再決定前路。



香港單車隊一行人從周三早上6時許已由洛陽出發，前往上海轉機，加上航班延誤，近晚上10時才抵港，返港後需憑「回港易」免卻隔離之苦，仍需等候病毒檢測結果近3小時，眾人凌晨現身時都臉露疲態。

李慧詩偕隊友返港，眾人都臉露疲態。（廖雁雄攝）

其中李慧詩和李海恩自7月出發往東京奧運以來，一直在外作賽，8月完成奧運會後即轉飛上海接受隔離、準備全運會，在外兩個月後，Sarah終於可以展示兩個運動會的戰利品——奧運的爭先賽銅牌，及日前才奪得、全運的爭先金牌及競輪銅牌。

多次強調「現在最想瞓覺」的李慧詩笑言，對兩個運動會都感滿意，「今次鬥全運比以前輕鬆很多，一來奧運真的太大壓力，二來全運的對手能力的確不及奧運。」

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集中學業 休息後再定前路

李慧詩已向總教練沈金康明言會先休息一個月，集中完成學業，再決定未來路向，雖會保持訓練，但不會參加今年的世界錦標賽，爭得的資格或由楊礎搖及杜棹熙出戰；明年亞運會也只會出戰團體競速賽，「團體競速能讓3個運動員參加，若需要我落場也可以」，不參加個人項目，只因她自覺自己存在於隊中或不是最好：「若我在或會阻礙他們。今次全運，杜棹熙在競輪賽拿到第六，是香港男子第二人，卻沒人報道；羅子駿破了香港紀錄也沒人報道，就是因為我在隊中。」

李慧詩認為，自己一直在隊中，或令其他隊友未獲足夠目光。（左起：羅子駿、程嬿珊、楊礎搖、李慧詩、李海恩、工作人員吳家宜、杜棹熙）（廖雁雄攝）

李慧詩坦言，自己對於港隊內「很多事也有很多不同的看法」，近年一直希望找到方法去改變，「希望香港單車的發展是可持續的，不是一個人去撐住」。談到接下來維持訓練的目標，她道：「目前不會去想什麼運動會，主要享受在單車之中，目標是幫到女子隊成長，在亞運拿到好成績。」

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儘管對未來參加什麼比賽、或是其他路向都尚未明確，但李慧詩強調自己不會離開單車這範疇，「可能去發展其他，如學界也好需要發展，也許我去做是個好的崗位。」不過這一刻，「女車神」最需要的還是休息，「我不想去限制自己的發展，先休息一下再想。」