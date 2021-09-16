體育學院有一招增運動員宿位　商界贊助體育總會可申請扣稅

港隊在東京奧運獲得好成績，有關體育學院的資源問題引起各界關注，有意見反映體院宿位及物理治療服務不足。民政事務局局長徐英偉昨日（15日）回應立法會議員提問時，表示已將部分體育旅舍的客房改裝為宿舍，有需要可以改裝更多。

他透露體院現有14名物理治療師，運動員可按覆診時間獲得物理治療服務，體院另外有20名按摩師及治療師，供運動員預約。對於政府會否繼續購買體育賽事轉播權，徐英偉沒有正面回應。



在東京奧運期間，特首林鄭月娥與民政事務局長徐英偉，與香港體育學院主席林大輝及院長李翠莎，一同觀賞直播賽事。（資料圖片/張浩維攝）

可改裝體育旅舍變運動員宿舍

香港體育學院主席林大輝上月講過，香港有超過500名全職運動員，但體院只有400多個宿位，宿位使用率已經超過95%。民政事務局局長徐英偉回應吳永嘉議員的提問時表示，體院運動員宿舍現有211間房，提供約446個宿位；體院亦設有供國際隊伍訪港或進行交流計劃時使用的體育旅舍，並已將體育旅舍內74個客房中的26個房間改裝成運動員宿舍，以應付需求。如有需要，體院會考慮將更多體育旅舍房間改裝為運動員宿舍。

政府上月加快推進體院新設施大樓計劃，希望新大樓最快在2024年中落成。（資料圖片/張倩儀攝）

體院物理治療及運動恢復團隊共34人

羽毛球混雙選手謝影雪在上月的電台訪問中抱怨，體院的治療師及按摩師不足，並以「好似要搶咁」來形容預約情況困難。徐英偉在回應中透露體院這方面的人手配置，體院現有14位物理治療師，他們會聯同醫生為有運動傷患的運動員制定治療計劃及時間表，運動員可按覆診時間獲物理治療服務直到傷患痊癒，並不需要自行預約。

謝影雪曾透露預約體院治療師及按摩師十分困難。（資料圖片/李澤彤攝）

至於運動恢復，主要是協助運動員在訓練後加快肌肉復原及減低疲勞。體院現時共有20位按摩師、手法治療師、恢復治療師及中醫師，讓運動員預約接受人手恢復服務。

此外，體院設有多種運動恢復設施供運動員自行恢復，包括按摩池、桑拿、高壓高氧倉及肌肉壓力器。體院亦提倡及教育運動員進行各種自主恢復方法，包括伸展、進行關節活動和使用按摩滾筒。徐英偉表示，體院會密切留意服務情況，有需要時會增聘物理治療師及運動恢復專業人員。

政府今屆奧運破例出手買入播映權，再交給電視台直播。（資料圖片/張浩維攝）

商業實體贊助體育總會可申請扣稅

政府今年購入東京奧運及殘奧的轉播權，再分配給本地持牌電視台播放，掀起市民觀賞體育比賽的熱潮，支持香港運動員。被問到政府未來會否繼續購買賽事轉播權，徐英偉表示政府會總結經驗，再決定日後的做法；這次破例買入播映權，是考慮到疫情的影響，電視台面對嚴峻的經營環境，而且各電視台都終止洽購播映權，所以政府才出手。

民政事務局局長徐英偉昨日回應議員提問，談到體院資源及香港體育發展。（資料圖片/盧翊銘攝）

吳永嘉詢問政府有沒有措施鼓勵商界資助香港體育發展，徐英偉表示倘若商業實體透過贊助某體育總會以宣傳本身的業務，有關贊助額可視為市場推廣開支，並可用作申請扣減稅項。

▶▶▶回顧2020東京奧運 重溫焦點戰果和運動員故事

東京奧運落幕，最終獎牌榜排名；只列前10名、香港及中華台北。（01美術製圖）

香港隊今屆為何大爆發？ 歷史佳績絕非一朝練就

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】