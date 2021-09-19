林鍾大戰無敵盃｜鍾培生無法KO林作惹爭執　拳王向柏榮一手化解

以「鍾培生vs林作」為主要戲碼的「無敵盃」周六晚（18日）結束，以鍾培生點數擊敗林作結束。

鍾培生賽前稱若K.O.不到林作，就再向對方支付100萬，最終他亦未能實現K.O.勝，而這賽果亦惹起爭執，幸獲林作教練、拳王向柏榮出手化解。向柏榮接受《香港01》訪問時談及事發經過及為何迅速制止。



從「無敵盃」比賽片段可見，賽事結束後，林作和鍾培生已各自返回所屬一角休息，惟其後雙方教練似有語言衝突，鍾培生一方的兩名白衣教練衝向林作一方，本來背向擂台的向柏榮立刻轉身擋在白衣教練與己方教練之間，並多次出手推開對方。事後不少網民將焦點放在向師傅身上，大讚他「好型」。

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林作點數敗予鍾培生，賽後雙方一度因言語起爭執，向柏榮當時出手推開對方教練。（資料圖片）

向柏榮憶述事件時，坦言比賽期間對方團隊頗多閒言閒語，但林作已經「輸緊」，「我沒時間理會（對方團隊說話），也叫我們的教練不要管，林作輸緊，要叫佢繼續打，而且這些情況在比賽中也常出現」。

鍾培生 Vs 林作 比賽場面

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到比賽結束，鍾培生未能K.O.林作，向柏榮指：「（我們的）教練就說 （鍾培生）K.O.不到林作，對方就一時間比較激動」，但他認為大家都只是有點衝動，當時他除伸手擋開對方，亦提醒對方有直播鏡頭，「他們就立刻冷靜下來了」。向柏榮直言多年來「花了很多時間為搏擊運動『洗底』，不想大家真的起衝突，讓人覺得搏擊運動係打爛仔交，也怕影響到之後租用場地等問題。」不過，他也不諱言自己當時也是想保護身後其他教練，若對方真的出手打中其他教練，他也會還手。

向柏榮之後會繼續舉辦搏擊比賽。（資料圖片）

談及「無敵盃」，向柏榮認為比賽對於推廣搏擊運動有幫助，「不論體育或娛樂層面也有推廣作用，人們也開始分到拳擊、踢拳等有什麼不一樣。」不過他認為比賽始終只是兩個拳擊初哥交手，不希望外界將之視為「大盛事」、也不希望外界將焦點放在賽後罵戰之上。

問及他林作會否繼續學拳，向柏榮透露：「不會了，林作之後會專心工作。」不過一向有舉辦大小搏擊比賽的向柏榮，之後仍會繼續籌辦賽事，包括10月14日的Energy Fight，會包含多種搏擊項目，包括拳擊、踢拳、泰拳、Shoot Boxing等等。