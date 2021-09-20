國際游泳聯賽｜何詩蓓遇奧運強敵奪1冠1亞　鄰隊泳手確診急送院

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan Haughey）一連兩日出戰2021國際游泳聯賽（International Swimming League）第4周賽事，在第8場比賽（Match 8）的次日再奪其強項200米自由泳冠軍，保持在這項目的ISL全勝走勢。

不過在100米自由泳遇上回歸ISL不久的麥姬昂（Emma McKeon）則不敵對手，同時鄰隊LA Current有人確診。



Engery Standard上周輪空，今周與強敵LA Current、London Roar及Tokyo Frog Kings碰頭，首日在積分榜以22分之差領先，其中何詩蓓奪得400自及4X100自接力冠軍，這位港將周一凌晨再乘勢出戰奧運奪銀項目100自及200自。

國際游泳聯賽報道：回顧何詩蓓今季佳績

第二周：何詩蓓兩日四冠 成MVP豪取21萬獎金 率泳隊大勝

第一周：何詩蓓戰強項連奪兩冠 率泳隊穩坐榜首

2021年ISL國際游泳聯賽 第四周／聯賽第8戰（Match 8）

日期及時間：香港時間9月19日及20日凌晨1時至3時

參賽隊伍：Energy Standard（何詩蓓所屬隊伍）、LA Current、London Roar、Tokyo Frog Kings



在女子100自，何詩蓓今季雖兩戰兩勝，但今站London Roar有東京奧運4金3銅得主麥姬昂回歸，這名澳洲泳手在東奧正是擊敗何詩蓓奪得100自金牌。今次兩人在ISL碰頭，結果亦一樣，麥姬昂游出51.05秒奪冠，何詩蓓則以0.13秒之差落敗，屈居亞軍。

麥姬昂在2020東京奧運奪得50自、100自、4X100自及4X100混金牌，同時是100蝶、4X200自及4X100男女混接銅牌。（Getty Images）

何詩蓓稍後再戰其專項200自，則順利以1分52.5秒封后，雖跟她保持的1分51.11秒賽會及亞洲紀錄相差甚遠，但仍以2.57秒的巨大差距拋離亞軍的瑪登（Paige Madden），她自2019年出戰首季ISL以來，12次出戰200自均獲勝，可說是牢牢稱霸這項目。

ISL第8戰隊伍排名：

Energy Standard 507分

London Roar 486.5分

LA Current 395.5分

Tokyo Frog Kings 379分



何詩蓓終以3冠1亞完成今周賽事，僅休息數天，便要在今周五及六凌晨（24及25日凌晨）再戰最後一周常規賽。

何詩蓓延續在ISL的強勢。（Getty Images）

鄰隊泳手確診即時送院

今站ISL同時傳出壞消息，與Energy Standard同場出戰的LA Current，陣中泳手瑪迪威爾遜（Madi Wilson）在賽前確診新冠肺炎，已即時送院治理，她在社交媒體透露早已在東京奧運前接種兩劑疫苗、也做足預防措施，「可惜仍然受感染，但這幾個月太忙碌了，也許我的身心狀態不佳，令我更易受感染。」

翻查出賽名單，瑪迪威爾遜在首日賽事已不在陣中，相信未有跟其他隊伍的泳手在比賽中接觸過。

2021國際游泳聯賽的焦點泳手介紹（按圖細閱）：