西甲｜巴塞末段驚險追平保聯賽不敗　兩個朗奴命運大不同

美斯出走，巴塞隆拿已經風光不再？看來格蘭納達再度證實了這消息。

西甲周一（20日）深夜的獨腳戲，魯營球場出戰的巴塞幾經辛苦下，中堅阿拿奧祖末段頭槌建功，驚險賽和格蘭納達，力保今季聯賽主場不敗。即使主帥朗奴高文保得住分數，也未必保得住帥位。



巴塞隆拿今夏經歷大地震，軍容面目全非，前線改由迪比﹑盧克迪莊等人攻堅，實力及星味皆不及當年。

巴塞周一深夜在魯營球場迎戰未嘗一勝的格蘭納達，以為輕鬆取勝，豈料差點1分都不保。客軍格蘭納達開賽首個攻勢，中堅杜明高斯杜亞迪（Domingos Duarte）接應傳中近門頭槌建功，僅85秒便攻破巴塞的大門。

格蘭納達中堅杜亞迪僅85秒建功。（Getty Images）

開局不似預期，巴塞及後傾力反撲，由迪比﹑古天奴及小將迪美亞（Yusuf Demir）組成的鋒線啞火，以為巴塞全失3分之際，朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）完場前頭槌得手，助巴塞在90分鐘追成1：1平手，驚險力保一分。

阿拿奧祖今仗八面玲瓏，做好份內事不可少，全場10次成功爭頂，連進攻也有他的身影，除了攻入追平一球外，這名烏拉圭中堅全場5次埋門，並3次中目標，絕對是球隊的搶分功臣。阿拿奧祖表現亮眼，隨即被西班牙傳媒吹捧，更以「英雄」及「救星」形容他。

阿拿奧祖挺身而出，末段建功助巴塞逼和對手。（路透社）

阿拿奧祖打救巴塞驚險取分，又能否順道挽救朗奴高文的帥印？巴塞上仗被拜仁慕尼黑完勝後，今仗再度聯賽失分，這名荷蘭教頭離開巴塞的日子似乎又近一步，當地的記者更指巴塞已決定解僱高文，當有新帥人選便會宣布。

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朗奴高文出席賽後記者會時，避談自己在球隊的未來，並對未能全取3分大感失望，「球隊的目標當然是3分，但當球隊早段失守後，對方一直死守，在沒有空間下未能打出原有戰術，加上不斷拖延時間，這不是一個理想的戰績。」

巴塞又失分，朗奴高文在巴塞的日子還有多久？（Getty Images）

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