01球評︱巴塞無隊形無士氣連風格也失去　朗奴高文的不幸與自嘲

巴塞隆拿被叫了多年「地上最強」，全因以地波短傳配合高速走位的Tiki-taka踢法，控制戰局能力無出奇右。西甲聯賽驚險1：1逼和弱旅格蘭納達一戰，不止完全不見巴塞昔日風格，甚至竟然踢起高Q大棍的英式足球。

美斯出走，隊中傷兵眾多，巴塞不得不變；可是變得失去性格，對這支班霸而言，近乎是死罪。朗奴高文被西班牙傳媒批評得體無完膚，他賽後自嘲無奈：「唔通仲踢Tiki-taka咩？」



巴塞前鋒迪比十分無奈。（路透社）

《馬卡報》記者連干（Jaime Rincon）以〈巴塞連風格也失去〉為題，撰文訴說球隊在後美斯過渡期的困難：「從上季開始，朗奴高文採用3中堅，由對拜仁慕尼黑到格蘭納達，他們都是斬高波入對手禁區給己隊兩個中堅，將他們當成中鋒。他們不是最後10分鐘才那樣做，早很多已在開始如此踢。」

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巴塞對格蘭納達一仗，54次斬高波入禁區。90分鐘由中堅阿拿奧祖頂成1：1完場。（Getty Images）

賽後記者會頓變公審大會，被質問巴塞風格為何改變至此的朗奴高文沮喪地說，「看看我們的出場名單……能夠做的，我們已經做了。我們沒有tiki-taka年代的球員，必須踢出自己的風格。」說到後來，他再次說出悔氣話：「這已不是8年前的巴塞隆拿，現實就是這樣。」

朗奴高文：「這已不是8年前的巴塞隆拿，現實就是這樣。」（路透社）

問題是，就算不踢tiki-taka，其實也不用走向另一極端，勉強球員去踢艾拿戴斯帶領保頓年代的高Q大棍踢法吧？對格蘭納達一戰，巴塞54次斬高波入禁區，尾段由中堅阿拿奧祖、後備入替的另一中堅碧基和盧克迪莊（Luuk de Jong）3人在前線攻堅。

2分鐘已落後的巴塞，90分鐘的確憑阿拿奧祖頭槌追平1：1力保不敗。然而格蘭納達只是一支今仗作客魯營前只得2分的弱隊，千辛萬苦才搶回1分，巴塞西甲開季4戰2勝2和，兩度失分兼在歐聯分組賽0：3慘負拜仁，成績絕對不合格。

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《馬卡報》記者連干以〈巴塞連風格也失去〉為題，批評球隊失去應有風格，更特別找來朗奴高文昔日跟一手建立巴塞風格的恩師告魯夫合照。（馬卡報官網截圖）

西班牙《體育報》記者馬斯卡路（Lluis Mascaro）狠批：「這隊巴塞什麼也不是，那不單是朗奴高文的錯，他欠缺如安素法迪、奧士文尼迪比利甚至是阿古路等進攻球員。不過球隊問題不止進攻方面的無能，更嚴重的是，球隊建構上欠缺想法，絕對是零。」

「當球隊的最佳選項，是不斷斬高波給阿拿奧祖，已經不用再說什麼……」馬斯卡路力數，「巴塞一班老將已進入無望的衰退期，年輕球員感到迷失。無論對手有幾弱，也變成巨大的敵人，正如本周一對格蘭納達一戰，他們來魯營之前只得兩分。」

巴塞失去美斯，經歷痛苦的過渡期。（Getty Images）

失去美斯兼債台高築，巴塞正為前會長巴圖美奧造成的亂局付上沉重代價。足球世界，變幻原是永恆。窮則變，變則通，就算失去美斯，隊中依然不乏高質素球員，有能力在未來為球隊重振雄風。問題是，主教練朗奴高文是否合適人選？

《馬卡報》記者連干認為，巴塞「最差勁的部分，不是美好時光已經過去或是錦標無望，巴塞隆拿如今正在經歷舉世聞名足球風格的末路。那風格重要程度甚至較錦標和球員更高，一直是他們的身份象徵。」一個為求得到分數保住份工、輕易將巴塞風格和身份象徵拋棄的主帥，真的有能力和魄力帶領巴塞走出創會以來最大危機？這點絕對令人懷疑。

巴塞再度失分，朗奴高文垂頭喪氣。消息指巴塞已在物色他的繼任人。（Getty Images）

的而且確，那不獨是朗奴高文的錯，由球員年代到成為教練，他的風格都是一清二楚，要怪就怪巴塞高層急病亂投醫，沒有想清楚便找上一個風格與球隊格格不入的主帥回來坐鎮。

近日西班牙媒體盛傳，巴塞已在物色高文的接任人，從荷蘭教頭對在球隊未來不置可否的回應看來，他在球隊的日子已在倒數。

英超第5輪戰果：