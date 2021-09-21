全運會︱中國游泳男神汪順勢超越孫楊金牌紀錄　俊顏較成績更注目

曾經以為，中國短時間內難以有另一男泳手能接近孫楊的高度。然而時間不等人，當這位游泳巨人屢次受禁藥風波和種種紛擾停滯不前，較他細兩歲的汪順持續在進步。

論國際大賽成績，兩者當然不能相提並論，今屆全運會孫楊正在停賽之下，連奪3金的汪順累積金牌數目已追平對方，仍有兩項在手的他，勢將成為全運會史上的金牌之王。他近日在社交媒體人氣高企，相比起驕人的全運成績，網民更關心他的高顏值。



汪順的高顏值，令他成為今屆全運會最受注目的其中一位明星。（影片截圖）

27歲的汪順站在虹光萬丈的孫楊身後，依然能發揮出自己的光芒，2010年廣州亞運，只有16歲的他已獲得一面200米混合泳銀牌。相對孫楊專攻中長距離自由泳，四式平均的汪順最擅長混合泳。

東京奧運︱中國男泳手奪今屆首金 汪順打破美國壟斷成孫楊後首人

長池世錦賽靠混合泳和接力得到4面銅牌，2016奧運200米混合泳奪銅後持續進步，東京奧運他成功將獎牌變為金色，踏上頒獎台最高一格。汪順國際大賽獎牌數目難與孫楊比擬，他在全運會卻總是如有神助：2013年第12屆全運會在200、400米混合泳，4x100自、4x200自和4x100混合泳連奪5金，與孫楊同屆看齊；2017年第13屆全運會在兩項混合泳和兩個自由泳接力成功衛冕，再得4金。

到今屆全運會他先在400米混合泳封王3連霸，繼而周一晚上（20日）在15分鐘內連續在兩項自由泳接力為浙江奪金，3屆賽事累積12面金牌，追上孫楊的全運會紀錄。

汪順最拿手的混合泳項目，他日前先在400米賽事奪金，連續3屆全運會封王。（新華社）

汪順今屆全運一舉一動：

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周一晚上他十分繁忙，先出戰200米自由泳準決賽，游出首名成績晉身決賽；繼而出戰4x100米自由泳決賽，剛上水不久，僅15分鐘後再戰4x200米自由泳決賽。

就連經驗豐富的他也在微博說，「人生第一次一場三槍，感謝隊友的鼓勵，團結起來我們就是最捧的。」今晚他將出戰200米自由泳決賽，如順利封王，將以13金超越孫楊，獨自登上全運會金牌之王寶座，否則留待24日晚上的200米混合泳決賽，仍有此機會。混合泳是他強項，在國內無甚對手，因此要超越孫楊的金牌紀錄，只是時間問題。

29歲的孫楊被長期停賽，27歲的汪順成為中國游泳隊中年紀最大一員，不過他無意退役，不止承諾會出戰明年在主場浙江上演的杭州亞運，「以全運會為契機，在明年家門口的亞運會上全力以赴」，還表示要參加巴黎奧運和下一屆全運會。

東京奧運｜謙遜中國游泳男神汪順 奪冠後一個動作獲外國網民激讚

汪順的帥顏和完美身材，被一個微博博主形容為「在逃的大衛雕像」。（微博）

中國游泳男神汪順：

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可是在不少網民心目中，汪順的俊顏甚或較佳績更值得留意。由奧運會奪得200米混合泳金牌一刻開始，「汪順太帥了」登上熱門搜尋，到全運會開幕，擔任浙江省持旗手的他，再因高顏值成為網上熱話。

擁有169萬人關注的娛樂博主「七百里加急遞煎餅」持續關注汪順一舉一動，他在汪順周一晚比賽後上載他的照片，生動形容：「汪順這身材，簡直是在逃的大衛雕像」。 ​​​​不止他一人慧眼識汪順，不少網民都有同感，「汪順的身材好像大衛雕像」、「游泳隊寶藏好多！身材都絕了！」「這樣的好身材真是離不開日常的努力啊！」令他再度因為好身材，登上熱搜。