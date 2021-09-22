女足．亞洲盃外圍賽︱港隊劣勢下戰和尼泊爾　周五贏菲律賓即出線

正於烏茲別克出戰2022女子亞洲盃外圍賽的香港女子足球代表隊，昨日（21日）以0：0戰和尼泊爾，保住出線希望。



世界排名第76位的港隊今屆被編入F組，同組有實力相近的菲律賓（68位）跟尼泊爾（101位），以單循環聯賽制決出首名出線資格，晉身明年1月於印度舉行的決賽周。

尼泊爾日前以1：2不敵菲律賓，今日再迎戰港隊，卻主導局勢，全場錄得超過六成控球率，射門次數及命中率亦較港隊高。不過，港隊結果仍守和0：0，取得1分；令尼泊爾提早出局。

香港女足出戰亞洲盃外圍賽，首戰對尼泊爾。（AFC）

女子亞洲盃自1975年在香港舉辦首屆賽事，港隊一度曾連續14屆參賽，最佳成績是1979年創下的第三名。賽事2006年起設外圍賽，港隊自此與決賽周無緣，但若周五（24日）能擊敗菲律賓，即可在相隔19年後再一嚐晉級滋味。

港隊在陳詠詩及韋婉婷等退隊下，今場正選派出林永嫻、曾柏同等小將出戰，面對賽前已踢過3仗高強度友賽的尼泊爾，仍能搶得分數。

主教練列卡度對此感到滿意，「我們沒有熱身賽，也重新以年青球員建立球隊。很欣賞球員的努力，尤其是U19的球員，希望球隊繼續保持正面的心態，好好準備下場硬仗。」

香港女子足球隊出發及備戰亞洲盃外圍賽：（按圖放大）

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