女足｜香港門神吳卓蔚台灣地標戰　難忘坐5小時火車作客：很特別

香港女足守門員吳卓蔚8月落實外流台灣，然而因簽證及隔離手續，上月底才正式投入球隊操練。苦候超過1個月，阿Mi今日（31日）終迎來職業生涯首場比賽——為台中藍鯨於木蘭聯賽盃準決賽迎戰台北熊讚。

記者賽後透過通訊軟件訪問阿Mi，字裡行間仍能感受到這位女將的激動，「好期待、好興奮！原先有點擔心比賽狀態會跟以往有很大落差，直至出場熱身的時候，就感覺自己『上哂電』！」

阿Mi笑言自己甫上場熱身就「上晒電」，十分專注比賽。（台中藍鯨 Taichung blue whale Facebook圖片）

中華台北女足世界排名比香港高出34位，本土聯賽水平固然較高，各隊會羅致外援、實力平均，競爭更激烈。然而比賽以外，當地女足賽事的配套也將香港比下去，「（官方）做好多網上宣傳，比賽又會有直播，還有球僮。」阿Mi如是說。沒錯，在香港就只有男足的港超聯會安排球僮，細節令兩地差距更明顯。

阿Mi上演外流台灣後的地標戰，助藍鯨以2：1反勝臺北熊讚。（台中藍鯨 Taichung blue whale Facebook圖片）

至於最令阿Mi難忘的經歷，就是球隊乘坐近5小時的長途火車，由台中基地到位於台灣東部的花蓮比賽，「香港很難得會有這樣的體驗，好特別！」她又提到無論在網上或現場打氣的台灣球迷，都十分熱情地支持球隊跟球員，「他們在現場大聲吶喊，令球員更出力比賽。」

助球隊逆轉勝 吳卓蔚：相信自己及隊友

回到場內，阿Mi在這場「地標戰」雖被對手「半傳半射」地笠入領先，但藍鯨最終在兩分鐘內連入兩球反勝。她指個人「零失球」的目標雖未能達成，仍會努力備戰11月7日對花蓮的決賽，「今場不是最好的比賽，但至少有一個好結果，希望冠軍戰做得更好。」

阿Mi若能助藍鯨贏得木蘭聯賽盃，將是繼張煒琪及韋婉婷後，又一位贏得海外錦標的香港女足成員。她強調自己肯定劍指冠軍，「相信隊友，相信自己，心態十分重要。會維持今日逆轉勝的那一團火，繼續全力以赴。」

↓↓↓香港女足守門員吳卓蔚外流台灣，受隊友熱情款待，按圖看她的生活日常↓↓↓