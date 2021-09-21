《男排女將》力圖原型力臻遭解除會籍　五球會同日向排總發炮

力臻排球隊、葵青女子排球隊、仁濟排球會、ALPS 沙灘排球會和青龍排球會，在上周六（18日）於社交媒體貼出聲明，控訴香港排球總會（下稱排總）現屆董事局「無理解除正式會員資格」。排總在昨日於Facebook上發布聲明， 表示「為公眾提供事件之全部有關事實內容」。

5間球會在今日（21日）於社交媒體同時發文，以標題「強烈反對排總官腔回覆，要求公開整全法律文件」，表示對排總回應深感不滿無奈。



排總解除電視劇《男排女將》中「力圖排球隊」原型力臻排球隊的會員資格，掀起本地排球DQ風波。力臻與葵青女子排球隊、仁濟排球會、ALPS 沙灘排球會和青龍排球會共5球會，於今年5月11日收到現屆董事局通知，有其他會員就力臻成為正式會員一事提出質疑及投訴，「並於本年4月20日決議解除本會正式會員資格」，但信中未有清晰說明合理理由及依據。

《男排女將》力圖原型力臻遭解除會籍 排總：批入會時欠清晰準則

力臻排球隊被解除會員資格。（資料圖片／楊宇翹攝）

力臻在instagram及Facebook發出聲明，指遭排總無理解除正式會員資格，並在帖文中指：「究竟……資源操控在誰手中？」（instagram）

排總昨日在Facebook專頁上就「香港排球總會正式會員資格之關注」發表聲明，五會對排總的官腔回應深感無奈，認為總會未有清楚提及基於哪項條款而解除會員資格。五會遂於同日在社交媒體發文，在黑底打字寫上「強烈反對排總官腔回覆，要求公開整全法律文件」。貼文內容如下：

強烈反對排總官腔回覆

要求公開整全法律文件



包括：

1. 上屆董事局於2020年12月外聘的獨立大律師所撰寫的報告(報告內容確立五會成為正式會員的資格及合法性，並指出會員的投訴不成立）



2. 現屆董事局於2021年1月聘請律師行及大律師所撰寫的報告（聲稱報告審視上屆批核及通過五名正式會員之程序及法律理據的有關法律意見，指出五會不合法地成為正式會員的所謂法理依據）



3. 排總於9月20日所發聲明及過往就事件回覆五會的信函中所提及的法律意見之全部有關文件。



五會 堅持

#爭取合法合理正式會員資格

#重視運動員努力成果



對於排總於2021年9月20日的官方聲明，五會深感不滿無奈，我們稍後會對排總的官腔回應作詳盡聲明回覆，務求令公眾人士更了解事情的來龍去脈。



（排球總會Facebook）

力臻陣容圖鑑：

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力臻曾在聲明中指：「董事局竟然只基於某會員的質疑及投訴，便通過決議解除本會正式會員資格」，並遺憾地稱球會「在排球界作的貢獻及地位實有目共睹，而本會希望進一步參與排球事務，卻被無理解除正式會員資格，實在令人憤慨及遺憾」，並在結尾提及將繼續就事件向有關機構投訴，「要求董事局向本會及公眾交代……為本地排球運動營造一個公平、公正及透明的環境」。

除力臻，葵青女子排球隊、仁濟排球會、ALPS 沙灘排球會和青龍排球會均有同一遭遇。

《男排女將》力圖原型力臻遭解除會員資格 排球總會三句回應風波