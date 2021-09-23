西甲｜朗奴高文從錯誤中學習　記者會妙計避答問題再拂袖而去

巴塞隆拿開季戰績不佳，領隊朗奴高文的帥位陷入水深火熱，被炒傳聞不絕於耳。這名荷蘭名帥料到記者會需要面對不同問題，卻以一招妙計化解危機，不足3分鐘便拂袖而去。



巴塞隆拿曾經被稱為「地上最強」，近年卻逐漸失去這風采，早至美斯今夏毅然出走，這隊巴塞已不再熟悉。

由朗奴高文領軍的巴塞，先在歐聯被拜仁慕尼黑技術性擊倒，及後聯賽幾經辛苦下逼和格蘭納達，高文的帥印一再被動搖。

巴塞無隊形無士氣連風格也失去 朗奴高文的不幸與自嘲

巴塞末段驚險追平保聯賽不敗 兩個朗奴命運大不同

巴塞又失分，朗奴高文在巴塞的日子還有多久？（Getty Images）

朗奴高文上場失分後，賽後記者會變成眾矢之的，更坦言「限米煮限飯」，他已經扭盡六壬，但巴塞已不是8年前的樣子，並不能要求球隊繼續踢tiki-taka。

記者會，顧名思義是回答記者的提問，朗奴高文近期早已受壓力所困，或許他已料到下次出席時會有何「下場」，竟以一招「妙計」化解危機。

朗奴高文的執教能力受質疑，更成為傳媒的眾矢之的。（資料圖片／Getty Images）

對卡迪斯前夕的賽前記者會，這名荷蘭主帥如常出席，但他甫到場便宣讀一份聲明，首先確認自己的帥位依然穩固，直言自己「仍然是巴塞隆拿的主帥」，同時表明球隊正在重建的階段，希望外界要耐心等候，「球隊資金有限，未能有重大的投資，隊中有不少明日之星，如今有更多的上陣機會，數年後有力成為獨當一面的球員，就像以往的沙維及恩尼斯達一樣，不過我們需要時間。」

重返高峰是巴塞的終極目標，高文再三強調並不能一步登天，希望球迷們與球會共度時艱，「我們十分希望西甲贏得冠軍，以現時情況而言，只要在前列佔一席位也是成功；在歐聯也不能期望有奇蹟發生。這不是巴塞球會史上首度遇上這樣的難關，我們需要球迷的實際支持，正如早前對格蘭納達一仗一樣。」

朗奴高文僅花不足3分鐘宣讀聲明，之後未有回應任何問題隨即離場。巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）及後表示，高文在記者會上有發表任何言論的自由。

朗奴高文直言球隊需要時間重建。（資料圖片／Getty Images）

Barcelona's under pressure manager Ronald Koeman walked into his news conference, read out a statement and then left without answering any questions... pic.twitter.com/lwspKQQYU9 — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 22, 2021

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